Экономика

Псковские электростанции за год выработали на 3300% больше электроэнергии

Выработка электроэнергии электростанциями Псковской области в июне составила 38,3 млн кВт*ч, что на 3351,4% больше, чем в прошлом году. Рост показателя обусловлен увеличением выработки Псковской ГРЭС на 100%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале системного оператора – Новгородском РДУ.

Кроме того, потребление электроэнергии в энергосистеме Псковской области в июне этого года составило 160,6 млн кВт*ч, что на 5,9% больше объема потребления за июнь 2020 года. Суммарное потребление электроэнергии в январе-июне 2021 года составило 1177,2 млн кВт*ч, что на 8,7% больше объема потребления за аналогичный период 2020 года. Без учета влияния 29 февраля 2020 года рост электропотребления составил 9,3%.

Общий рост выработки электроэнергии за первое полугодие составил 625,7%. Переток электроэнергии в энергосистему Псковской области по межсистемным линиям электропередачи за январь-июнь 2021 года составил 1068,7 млн кВт*ч, при этом по межгосударственным линиям из энергосистемы передано 121,2 млн кВт*ч. В июне переток в энергосистему составил 122,3 млн кВт*ч, при этом по межгосударственным линиям из энергосистемы передано 57,0 млн кВт*ч, отметили в филиале системного оператора.