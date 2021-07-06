Экономика

Аналитик перечислил наиболее уязвимые в ближайшее время валюты

Наиболее уязвимыми в случае роста рисков в близкой перспективе оказались валюты развивающихся рынков и экспортеров сырья. Такое мнение выразил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Об этом сообщают «Известия».

Среди таких валют, например, канадский, австралийский и новозеландский доллары, а также крона, турецкая лира, бразильский реал и мексиканский песо.

Причиной этому, по его словам, является снижение возможностей позитивного развития сырьевых отраслей и развивающихся стран, пишет «Российская газета» в воскресенье, 11 июля.

На российский рубль в ближайшее время будут оказывать влияние различные внешние факторы, в том числе инфляция в ЕС, розничные продажи в США и статистика экспорта и импорта в Китае, указал эксперт. Кроме того, российская валюта находится над влиянием повышения масштабов покупки валюты Минфином страны в рамках бюджетного правила.

Накануне генеральный директор УК «Спутник — Управление Капиталом» Александр Лосев заявил, что без покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) курс российской валюты находился бы в диапазоне 65–70 рублей.

9 июля по результатам данных Центробанка выяснилось, что реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции увеличился в июне на 2,7% по отношению к показателю за май, а с начала года вырос на 4,2%.