Экономика

Чего хочет псковский бизнес

Статистика безжалостна: коронакризис не пережили около 30% представителей малого и среднего бизнеса России. Псковские предприниматели - не исключение: за прошедший год каждый прошел своеобразное переформатирование. Было сложно, но интересно: старые проблемы никуда не ушли, к тому же к ним добавились новые, причем такие, которые не решить на региональном уровне.

Псковское отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» выступило с инициативой обсудить сложности ведения бизнеса, которые требуют внимания со стороны государства, и сформировать соответствующий пул рабочих вопросов и предложений, который будет передан в Москву. Встреча прошла в пятницу, 9 июля, в псковском центре «Мой бизнес» на улице Гоголя, 14.

Какие проблемы озвучили представители предпринимательского сообщества региона, какова их оценка текущей деловой ситуации и с каким чувством они смотрят в будущее, выяснил наш корреспондент.

Налоговые каникулы

Сразу скажем: диалог получился насыщенным и откровенным. Еще до начала встречи ее гости уже успели обсудить, как удешевить расходы на энергоресурсы, какие бонусы дает размещение на площадке Моглино и где дают самые выгодные кредиты на развитие бизнеса. Не обошлось, конечно, и без разговора о необычайно жаркой погоде, воцарившейся в области. Природа, впрочем, пока является наименьшей из проблем для предпринимателей.

Первым взял слово руководитель реготделения «Деловой России» Стас Осовский. Рассказав о целях встречи и представив гостей мероприятия, он отметил, что подобный обмен мнениями очень важен, так как позволяет формировать общую повестку и искать единые пути решения в ситуации, осложненной COVID. За примерами далеко ходить не надо: если бы часть великолукских предпринимателей не свернула бизнес в период пандемии, то количество участников круглого стола увеличилось бы в разы.

Заместитель председателя Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Пакреев продолжил эту мысль, напомнив о том уроне, который нанесла корона ивент-индустрии и гостиничному бизнесу региона и страны в целом. Для их спасения на государственном уровне был предпринят ряд мер, однако факт налицо: многие ушли «в тень», вырос процент «серых» зарплат. В такой ситуации предпринимателей могли бы выручить нулевые ставки кредитования, которые действовали для ряда отраслей.

Другой вариант - послабления в части налогового бремени. «Если мы придем к тому, чтобы уровень налогообложения не превышал 50% от полученного дохода, решатся все проблемы бизнеса, - считает президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. - Если отдаешь половину - это по-честному, если больше - это деградирующий бизнес. У предпринимателей, которые следуют букве закона, этот уровень достигает больше 70%. Не будем заниматься этим вопросом, у нас не останется бизнеса».

Примечательно, что в дебатах активное участие принял председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, который комментировал озвученные предпринимателями проблемы.

В частности, он сообщил, что на недавнем заседании рабочей группы, прошедшей у губернатора региона Михаила Ведерникова, обсуждался вопрос о мерах, которые могли бы помочь псковскому бизнесу «выйти из тени». Одна из них - установление пониженных ставок по УСН при условии, что по итогам конца года предприятие покажет прежнее количество сотрудников и уровня зарплат. Псковские налоговики также предложили установить двухгодичную льготу по налогам для стартапов, набравших определенный штат работников.

Издержки предпринимателей растут и за счет разнообразных нововведений, инициированных на федеральном уровне. Сначала многих выбили из колеи онлайн-кассы, теперь вот очередные требования: малый бизнес в сфере розницы обязан установить в своих точках продаж компьютер с программой 1С и сканер. На оснащение всем необходимым потребуется порядка 150 тысяч рублей. «С одной стороны, это хорошо, - отметил Стас Осовский. - С другой, почему бы не поддержать нас, как в случае с онлайн-классами, когда предоставлялся вычет?» Андрей Михеев предложил сформулировать перечень всего необходимого оборудования по формальным признакам: конфигурация компьютера, сканера. Конкретные предложения можно будет вынести на обсуждение в соответствующие органы власти.

Власть информации

Обсуждая налоговые послабления, участники встречи выяснили, что предприниматели зачастую даже не знают о своих правах на ту или иную льготу, не владеют информацией о многочисленных возможностях субсидирования, которые существуют на сегодня в рамках самых разных госпрограмм. Одни считают, что попадут под постоянный контроль со стороны органов власти, других останавливает необходимость заполнять официальные документы, третьи вообще уверены, что проще обратиться в банк. И это - несмотря на масштабную работу, которую постоянно проводит офис «Мой бизнес» в рамках деятельности Центра поддержки предпринимательства Псковской области.

Отвечая на вопрос Стаса Осовского о возможности открытия подобного офиса в Великих Луках, руководитель автономной некоммерческой организации «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасия Иванова отметила, что на данный момент это излишне, особенно в условиях ограниченного финансирования. Открытие офиса в южной столице региона нецелесообразно и потому, что на данный момент существует масса онлайн-форматов подачи заявления на получение микрозаймов.

Возможно, есть резон подумать о проведении некоего круглого стола, на котором был бы суммирован весь опыт по поддержке предпринимательства в Псковской области, где бизнес поделился бы своей практикой. Андрей Михеев добавил, что в регионе уже размышляют о том, как увеличить охват программами помощи местных предпринимателей, есть определенные идеи, но говорить о них пока рановато.

С необычного ракурса увидел эту проблему руководитель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018», гендиректор ООО «ЮЛМИ» Михаил Васильев. По его мнению, сложность здесь не только в степени информированности и инициативности предпринимателей, но и в уровне их доверия к властным структурам.

Так, зачастую мелкие представители агробизнеса уверены: стоит связаться с грантами, займами или субсидиями, их тут же «обдерут как липку» контролирующие органы. По старинке привезешь свою продукцию на базар - деньги и нервы целее будут. По мысли Михаила, заинтересовать новыми формами работы старое крестьянство можно, предложив некую систему конкурсов, участие и победа в которых позволили бы начинающим фермерам действительно рассчитывать на льготное налогообложение или получение микрозайма.

Андрей Михеев напомнил, что в России действует единая система налогообложения. Если формулировать некие преференции, то надо при этом четко выделять отдельные категории предпринимателей, которые могут на них претендовать. К тому же, повторимся, во многих случаях те же фермеры уже могут рассчитывать на послабления. Например, они подпадают под налоговые каникулы для новичков и имеют право два года не платить УСН.

Близкие-далекие

Обсудили на круглом столе и такую актуальную для Псковской области проблему, как работа бизнеса в удаленной местности. Одно дело работать в Пскове и Великих Луках - здесь и население побольше, и транспортная доступность лучше, совсем другое - деревни и села, расположенные порой там, куда Макар телят не гонял. Но ведь в продуктах, медикаментах, социальных услугах нуждаются везде одинаково, и на периферии это ощущается порой даже острее.

Несмотря на очевидную разницу работы в городе и деревне, с точки зрения оплаты ресурсов и налогов бизнес оказывается в равных условиях. На сегодня не существует какой-либо единой федеральной программы поддержки предпринимателей, ориентированных на сельского жителя.

А ведь опыт решения подобных проблем есть. Владимир Зубов привел пример, правда, из зарубежной практики. Больше 10 лет назад в Риге обратили внимание на разную стоимость лекарств в разных частях города: в центральных аптеках ценники были дешевле, в малонаселенные и малообеспеченные окраины бизнес идти не стремился, а если шел, то поднимал цены, чтобы окупить издержки. В итоге Ригу разделили на 6 зон, и в самой удаленной от центра предпринимателям доплачивали деньги. Как результат - аптеки появились и там.

Возможно, этот пример сработает и у нас, но пока в Псковской области, скорее, невыгодно везти продукцию в районы. Не только из-за низкого спроса, но и из-за высокой стоимости патентов на выездную торговлю. На встрече прозвучали конкретные цифры: в Тверской области он обходится в 3000 рублей, у нас придется заплатить 18000.

Андрей Михеев заинтересовался данной информацией и предложил предпринимателям обсудить вопросы, связанные с патентами, в рабочем порядке, пообещав рассмотреть все предложения с их стороны.

Соскучились

И, наконец, о вечном. Только предприниматели расслабились, услышав о действии годового моратория на проверки, как год закончился, и контролирующие органы принялись за старое. Бизнесмены шутят: видно, что все очень соскучились, даже трудинспекция решила освежить наработанные годами связи. И ладно бы проверки вели к какому-то позитиву. По мнению бизнеса, все они работают просто на сбор документов.

«Стоит выйти из тени на свет, ты сразу привлекаешь внимание всех служб, - говорит Сергей Панкреев. - У многих предпринимателей появляется статья расходов «На государство».

Владимир Зубов приводит и вовсе вопиющие случаи, когда налоговые службы в досудебном порядке начинают требовать с крупного бизнеса недоимки. На суды уходят годы, в итоге бизнес просто «схлопывается». По словам президента региональной ТПП, с прошлого года такие ситуации стали обычным явлением. Бизнес попросту теряет стимул развиваться. Это при том, что «устойчивый бизнес - это база для заякорения кадров», подчеркивает Владимир Анатольевич. Неудивительно, что на данный момент во многих регионах так остро стоит вопрос квалифицированных кадров: специалистов приходится приглашать из других городов.

Стас Осовский выразил убежденность в том, что проблемы давления на предпринимателей надо рассматривать на федеральном уровне, при участии госчиновников. На местах подобные вопросы находятся в компетенции бизнес-омбудсменов. Необходима и всесторонняя юридическая помощь в подобных ситуациях, которую могут обеспечить как раз предпринимательские общественные организации.

Встреча завершилась, но обсуждение проблем псковского бизнеса продолжается. В планах регионального отделения «Деловой России» - передать перечень всех проблем, о которых говорили наши предприниматели, на федеральный уровень рассмотрения и анализа.

Елена Никитина