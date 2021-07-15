Экономика

Российский бизнес оценил готовность к новому локдауну

Половина предпринимателей в России (51,5%) ждут повторного локдауна из-за COVID-19, следует из опроса бизнесменов, организованного сервисом онлайн-исследований Oprosso. Об этом сообщает РБК. При этом 62,3% опрошенных заявили, что уже подготовились к такому развитию событий.

Почти треть (28%) предпринимателей считают, что смогут работать дистанционно без потерь для бизнеса несколько месяцев. Тогда как 23,5% заявили о готовности работать без потерь бессрочно, а 21% рассказали, что готовы проработать так всего несколько недель. Еще 9% респондентов утверждают, что их бизнес сможет продержаться на дистанционной работе около полугода. О том, что их предприятие не сможет работать удаленно без потерь для бизнеса, сообщили 18% респондентов.



Говоря о том, что помогло подготовить бизнес к «удаленке», бизнесмены отметили опыт локдауна весной 2020 года. При этом почти половина респондентов (48%) сообщили, что они оставили часть сотрудников на «удаленке» и после снятия ограничений. 81% опрошенных считают, что ИТ-системы их бизнеса теперь полностью готовы к полноценной удаленной работе.



В опросе принимали участие 1500 респондентов из пяти крупнейших городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани. Все они заняты в работе розничных предприятий, сфере услуг, финансовом секторе, а также на малых предприятиях.



Говоря о том, какие сферы не готовы к повторному локдауну, предприниматели называли производство и розничные продажи. Они также отмечали, что к такому повороту не будут готовы некоторые сотрудники.



Из рисков, сопряженных с возможными ограничениями, предприниматели отметили падение спроса, потерю лояльных клиентов и сокращение персонала.



При этом 73% бизнесменов положительно относятся к вакцинации своих работников: в 42% компаний уже ввели материальные меры поддержки для тех, кто сделал прививку от COVID-19.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила на прошлой неделе, что пока не видит необходимости вводить новый локдаун из-за пандемии коронавирусной инфекции. По ее словам, стабилизировать ситуацию пока помогают другие ограничительные меры и массовая вакцинация. По ее словам, если все граждане привьются от COVID-19, эта мера точно не потребуется.



В Москве и некоторых других регионах с начала июня идет рост числа заражений коронавирусом. Из-за этого власти столицы ограничили работу общепита в ночное время, рекомендовали работодателям перевести часть сотрудников на «удаленку». Кроме того, городские власти запретили посещать рестораны и кафе тем, кто не привился или не переболел COVID-19, оставив для них только летние веранды.



В городе также ввели обязательную вакцинацию для работников общепита, транспорта, торговли, ЖКХ, образования, госслужащих и др. Вслед за Москвой решение об обязательной вакцинации сотрудников предприятий из этих сфер объявили и другие регионы.

Фото: РБК