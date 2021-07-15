Псковский фермер стал лицом кампании Россельхозбанка по поддержке отечественных аграриев

Коммуникационная кампания Россельхозбанка по популяризации отечественных продуктов питания из разных уголков страны набирает ход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, к ресторатору Аркадию Новикову и ведущей кулинарных шоу Юлии Высоцкой присоединились фермеры и артисты, писатели и путешественники, спортсмены и блогеры, представители других сфер деятельности из десятков регионов страны.
Все они объединены желанием наглядно продемонстрировать высокое качество российских продуктов, а самих аграриев и их труд сделать популярными и модными. Таких «амбассадоров» уже почти 250. В Псковской области ее лицом стал фермер Иван Мельник, который стал героем одного из 70 роликов, снятых в поддержку аграриев.
Совсем недавно, в марте, когда начиналась кампания, Аркадий Новиков и Юлия Высоцкая рассказывали про регионы, из которых натуральные фермерские продукты попали на уютную домашнюю кухню и в масштабный ресторанный бизнес.
Благодаря своему выступлению Аркадий Новиков, по сути, стал инициатором целого рекламного «флешмоба» среди фермеров, рестораторов и фудблогеров, которые с гордостью рассказывают о том, чем занимаются – каждый в своем регионе. Одновременно в разных регионах выходит 70 различных роликов, которые будут поддержаны и наружной рекламой.
Героем одного из таких роликов и стал наш Иван Мельник, который выращивает в лесах Себежского района экологически чистые яблоки.
Строить бизнес аграриям помогает расчетно-кассовое обслуживание, за которое платить не понадобится тем, кто подключит его не позднее 29 июля.
Ну, а Юлия Высоцкая, в свою очередь, с наступлением поры отпусков уже едет в автомобиле по России, вероятно, в захватывающий агротур.
«Лето – это время новых впечатлений, больших планов, решительных действий, ярких открытий и интересных путешествий. Путешествуйте в поисках своего, родного – того, что вдохновляет и радует», – говорит Юлия Высоцкая. Подготовиться к поездке и осуществить ее Юлии помогают карта «Своя» и потребительский кредит по ставке от 3,5% годовых. В создании серии роликов с участием Юлии Высоцкой принимала участие режиссер Анна Меликян.
В рамках коммуникационной кампании для продвижения российского АПК амбассадоры будут общаться с подписчиками в социальных сетях, устраивать для них конкурсы, делиться историями успеха, высказывать свою точку зрения в СМИ, станут участниками мероприятий, и этим спектр их действий далеко не исчерпывается.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.