Экономика

Псковский фермер стал лицом кампании Россельхозбанка по поддержке отечественных аграриев

Коммуникационная кампания Россельхозбанка по популяризации отечественных продуктов питания из разных уголков страны набирает ход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, к ресторатору Аркадию Новикову и ведущей кулинарных шоу Юлии Высоцкой присоединились фермеры и артисты, писатели и путешественники, спортсмены и блогеры, представители других сфер деятельности из десятков регионов страны.

Все они объединены желанием наглядно продемонстрировать высокое качество российских продуктов, а самих аграриев и их труд сделать популярными и модными. Таких «амбассадоров» уже почти 250. В Псковской области ее лицом стал фермер Иван Мельник, который стал героем одного из 70 роликов, снятых в поддержку аграриев.

«Результат импортозамещения налицо. Сегодня в магазинах и ресторанах есть практически любые продукты отечественного производства, и они – достойного качества. Для нас то, что было сделано в сельском хозяйстве за последние 10 лет, – это гордость, и мы хотим, чтобы каждый россиянин знал о тех темпах, которыми развивается агробизнес, о тех трудолюбивых людях, которые двигают его вперёд и о том, какие вкусные продукты у них получаются. Поэтому мы решили объединить амбассадоров, которые так же, как и мы, радуются успехам аграриев и хотят искренне сообщить о них другим. Человек труда всегда был в почете на Псковской земле. Считаю, что область должна знать своих героев», – сказал директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов.

Совсем недавно, в марте, когда начиналась кампания, Аркадий Новиков и Юлия Высоцкая рассказывали про регионы, из которых натуральные фермерские продукты попали на уютную домашнюю кухню и в масштабный ресторанный бизнес.

Благодаря своему выступлению Аркадий Новиков, по сути, стал инициатором целого рекламного «флешмоба» среди фермеров, рестораторов и фудблогеров, которые с гордостью рассказывают о том, чем занимаются – каждый в своем регионе. Одновременно в разных регионах выходит 70 различных роликов, которые будут поддержаны и наружной рекламой.

Героем одного из таких роликов и стал наш Иван Мельник, который выращивает в лесах Себежского района экологически чистые яблоки.

«Я горжусь своей работой, так как выращивать более 60 сортов яблок — российские, белорусские, немецкие и канадские и другие — это нелегкий труд. Но главное для меня, что удается выращивать экологически чистое яблоко. Потому что у нас тут ни трасс, ни заводов, ничего нет. Фермерский труд нелегок, но это мое призвание, и я искренне хочу, чтобы вкус моих яблок знали все жители Псковской области. Ведь это свое, родное. Такое же, как и у меня, уважение к сельскому хозяйству, желание продвигать его я вижу и у Россельхозбанка», – отметил Иван Мельник.

Строить бизнес аграриям помогает расчетно-кассовое обслуживание, за которое платить не понадобится тем, кто подключит его не позднее 29 июля.

Ну, а Юлия Высоцкая, в свою очередь, с наступлением поры отпусков уже едет в автомобиле по России, вероятно, в захватывающий агротур.

«Лето – это время новых впечатлений, больших планов, решительных действий, ярких открытий и интересных путешествий. Путешествуйте в поисках своего, родного – того, что вдохновляет и радует», – говорит Юлия Высоцкая. Подготовиться к поездке и осуществить ее Юлии помогают карта «Своя» и потребительский кредит по ставке от 3,5% годовых. В создании серии роликов с участием Юлии Высоцкой принимала участие режиссер Анна Меликян.

В рамках коммуникационной кампании для продвижения российского АПК амбассадоры будут общаться с подписчиками в социальных сетях, устраивать для них конкурсы, делиться историями успеха, высказывать свою точку зрения в СМИ, станут участниками мероприятий, и этим спектр их действий далеко не исчерпывается.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.