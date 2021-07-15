Экономика

«Титан-Полимер» принял участие в научно-практической конференции в Омске

13 июля в омском конгресс-холле состоялась Научно-практическая конференция, посвященная формированию перечня «вытягивающих» проектов в области малотоннажной химии. Организаторами мероприятия выступили комитет по химпрому бизнес-объединения «Деловая Россия» и Российский союз химиков (РСХ) при поддержке ГК «Титан».

В научно-практической конференции в смешанном формате принимали участие руководители органов государственной власти, промышленных компаний, отраслевых ассоциаций, ведущих научно-исследовательских центров и вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Томска, Саратова и Пскова. Знаменательно, что конференция прошла в год, объявленный в России годом науки и технологий. Модератором конференции выступил член координационного совета, председатель комитета по химической промышленности «Деловой России» Михаил Сутягинский.

Основной целью конференции стала актуализация задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Напомним, что в декабре 2020 года по итогам совещания с крупнейшими нефтегазохимическими компаниями глава государства поручил правительству принять меры по увеличению производства мало- и среднетоннажной химической продукции на 70 % к 2030 году.

«Я горд тем, что такое мероприятие Комитета по химической промышленности «Деловой России» проходит в Омске, где группа компаний "Титан" выступает пионером в ряде новых направлений. Мы сегодня внедряем новые усовершенствованные способы получения фенола и ацетона методом органического синтеза. Новая технология позволяет увеличить выход целевых продуктов и, наоборот, снизить образование продуктов побочных. Также группа компаний «Титан» приступила к практической реализации проектов, завязанных на микрофлюидные проточные технологии. Это своего рода революция в области малотоннажной химии, которая открывает широкие перспективы для развития российской фармацевтической промышленности», – сообщил председатель совета директоров АО «ГК «Титан», член координационного совета председателя комитета по химической промышленности «Деловой России» Михаил Сутягинский.

Участники отраслевого форума обсудили производственные проекты, которые снизят зависимость России от импорта в стратегических секторах.

«ГК "Титан" реализует проект в области химии в Псковской области, в ОЭЗ "Моглино", где будет производиться БОПЭТ-пленка, которая на сегодняшний день в Российской Федерации практически не производится, ее приходится заказывать за рубежом. То есть это стопроцентный проект импортозамещения», - рассказал генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Руководитель предприятия отметил, что строительство завода «Титан-Полимер» в Псковской области имеет большое значение для развития химической отрасли за счет создания промышленного кластера по переработке ПЭТ.

«Мы будем выпускать ПЭТ текстильного назначения, переработчики которого будут в свою очередь создавать как тканые, так и нетканые материалы. Одними из потребителей выпускаемой продукции будут предприятия псковского электротехнического кластера и соседи по ОЭЗ "Моглино". "Титан-Полимер" в ОЭЗ "Моглино" — это проект, решающий актуальный вопрос импортозамещения – одной из важных стратегических задач, которые ставит сегодня перед производителями государство», - добавил Герман Петрушко.

Отметим, что в мировой практике принято разделение химической продукции по масштабу выпуска. К малотоннажной химии относят продукцию высоких переделов, объем единичной мощности которой составляет от 10 до 150 тыс. тонн в год. Малотоннажная химия входит в число секторов, наиболее перспективных для роста российского ВВП в силу своей наукоемкости и конкурентоспособности.

Продукция малотоннажной химии насчитывает десятки тысяч наименований, важнейшими группами являются: пигменты, катализаторы, сырьё для специальных волокон, специальные инженерные пластики, используемые в стратегических отраслях экономики, в том числе в оборонно-промышленном комплексе.