«Титан-Полимер» принял участие в научно-практической конференции в Омске

13 июля в омском конгресс-холле состоялась Научно-практическая конференция, посвященная формированию перечня «вытягивающих» проектов в области малотоннажной химии. Организаторами мероприятия выступили комитет по химпрому бизнес-объединения «Деловая Россия» и Российский союз химиков (РСХ) при поддержке ГК «Титан».
В научно-практической конференции в смешанном формате принимали участие руководители органов государственной власти, промышленных компаний, отраслевых ассоциаций, ведущих научно-исследовательских центров и вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Томска, Саратова и Пскова. Знаменательно, что конференция прошла в год, объявленный в России годом науки и технологий. Модератором конференции выступил член координационного совета, председатель комитета по химической промышленности «Деловой России» Михаил Сутягинский.
Основной целью конференции стала актуализация задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Напомним, что в декабре 2020 года по итогам совещания с крупнейшими нефтегазохимическими компаниями глава государства поручил правительству принять меры по увеличению производства мало- и среднетоннажной химической продукции на 70 % к 2030 году.
Участники отраслевого форума обсудили производственные проекты, которые снизят зависимость России от импорта в стратегических секторах.
Руководитель предприятия отметил, что строительство завода «Титан-Полимер» в Псковской области имеет большое значение для развития химической отрасли за счет создания промышленного кластера по переработке ПЭТ.
«Мы будем выпускать ПЭТ текстильного назначения, переработчики которого будут в свою очередь создавать как тканые, так и нетканые материалы. Одними из потребителей выпускаемой продукции будут предприятия псковского электротехнического кластера и соседи по ОЭЗ "Моглино". "Титан-Полимер" в ОЭЗ "Моглино" — это проект, решающий актуальный вопрос импортозамещения – одной из важных стратегических задач, которые ставит сегодня перед производителями государство», - добавил Герман Петрушко.
Отметим, что в мировой практике принято разделение химической продукции по масштабу выпуска. К малотоннажной химии относят продукцию высоких переделов, объем единичной мощности которой составляет от 10 до 150 тыс. тонн в год. Малотоннажная химия входит в число секторов, наиболее перспективных для роста российского ВВП в силу своей наукоемкости и конкурентоспособности.
Продукция малотоннажной химии насчитывает десятки тысяч наименований, важнейшими группами являются: пигменты, катализаторы, сырьё для специальных волокон, специальные инженерные пластики, используемые в стратегических отраслях экономики, в том числе в оборонно-промышленном комплексе.