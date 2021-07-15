Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Зенча» идем на завод
Планово и без рисков
в отпуск при параде
БОПЭТ цифры и факты
Модно и практично
дело превыше всего
Зеленый сигнал Не значит безопасно
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
ЖИЗНЬ В «СКАЗКЕ»
 
 
 
ещё Экономика 15.07.2021 08:393 Псковичи рассказали, сколько денег тратят на еду 15.07.2021 15:550 «Титан-Полимер» принял участие в научно-практической конференции в Омске 15.07.2021 14:550 Уровень годовой инфляции в Псковской области ниже, чем по России – Центробанк 15.07.2021 12:450 Псковский фермер стал лицом кампании Россельхозбанка по поддержке отечественных аграриев 15.07.2021 09:100 Российский бизнес оценил готовность к новому локдауну 15.07.2021 08:393 Псковичи рассказали, сколько денег тратят на еду
 
 
 
Самое популярное 09.07.2021 17:243 Известна причина смерти 46-летнего мужчины в сквере на Четырех углах 11.07.2021 10:151 На 42-м году жизни ушел из жизни экс-прокурор Печорского и Локнянского районов Артем Майоров 12.07.2021 15:340 Грозы, ливни и град ожидаются в ближайшие часы в Псковской области 14.07.2021 11:307 Опубликован график подвоза питьевой воды в Пскове 17 июля 08.07.2021 12:074 Из торгового комплекса в Пскове эвакуировали всех посетителей. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

«Титан-Полимер» принял участие в научно-практической конференции в Омске

15.07.2021 15:55|ПсковКомментариев: 0

13 июля в омском конгресс-холле состоялась Научно-практическая конференция, посвященная формированию перечня «вытягивающих» проектов в области малотоннажной химии. Организаторами мероприятия выступили комитет по химпрому бизнес-объединения «Деловая Россия» и Российский союз химиков (РСХ) при поддержке ГК «Титан».

В научно-практической конференции в смешанном формате принимали участие руководители органов государственной власти, промышленных компаний, отраслевых ассоциаций, ведущих научно-исследовательских центров и вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Томска, Саратова и Пскова. Знаменательно, что конференция прошла в год, объявленный в России годом науки и технологий. Модератором конференции выступил член координационного совета, председатель комитета по химической промышленности «Деловой России» Михаил Сутягинский.

 

Основной целью конференции стала актуализация задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Напомним, что в декабре 2020 года по итогам совещания с крупнейшими нефтегазохимическими компаниями глава государства поручил правительству принять меры по увеличению производства мало- и среднетоннажной химической продукции на 70 % к 2030 году.

«Я горд тем, что такое мероприятие Комитета по химической промышленности «Деловой России» проходит в Омске, где группа компаний "Титан" выступает пионером в ряде новых направлений. Мы сегодня внедряем новые усовершенствованные способы получения фенола и ацетона методом органического синтеза. Новая технология позволяет увеличить выход целевых продуктов и, наоборот, снизить образование продуктов побочных. Также группа компаний «Титан» приступила к практической реализации проектов, завязанных на микрофлюидные проточные технологии. Это своего рода революция в области малотоннажной химии, которая открывает широкие перспективы для развития российской фармацевтической промышленности», – сообщил председатель совета директоров АО «ГК «Титан», член координационного совета председателя комитета по химической промышленности «Деловой России» Михаил Сутягинский.

Участники отраслевого форума обсудили производственные проекты, которые снизят зависимость России от импорта в стратегических секторах.

«ГК "Титан" реализует проект в области химии в Псковской области, в ОЭЗ "Моглино", где будет производиться БОПЭТ-пленка, которая на сегодняшний день в Российской Федерации практически не производится, ее приходится заказывать за рубежом. То есть это стопроцентный проект импортозамещения», - рассказал генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Руководитель предприятия отметил, что строительство завода «Титан-Полимер» в Псковской области имеет большое значение для развития химической отрасли за счет создания промышленного кластера по переработке ПЭТ.

«Мы будем выпускать ПЭТ текстильного назначения, переработчики которого будут в свою очередь создавать как тканые, так и нетканые материалы. Одними из потребителей выпускаемой продукции будут предприятия псковского электротехнического кластера и соседи по ОЭЗ "Моглино". "Титан-Полимер" в ОЭЗ "Моглино" — это проект, решающий актуальный вопрос импортозамещения – одной из важных стратегических задач, которые ставит сегодня перед производителями государство», - добавил Герман Петрушко.

Отметим, что в мировой практике принято разделение химической продукции по масштабу выпуска. К малотоннажной химии относят продукцию высоких переделов, объем единичной мощности которой составляет от 10 до 150 тыс. тонн в год. Малотоннажная химия входит в число секторов, наиболее перспективных для роста российского ВВП в силу своей наукоемкости и конкурентоспособности.

Продукция малотоннажной химии насчитывает десятки тысяч наименований, важнейшими группами являются: пигменты, катализаторы, сырьё для специальных волокон, специальные инженерные пластики, используемые в стратегических отраслях экономики, в том числе в оборонно-промышленном комплексе.

Теги: #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли разрешать в России иностранные вакцины от коронавируса?
В опросе приняло участие 537 человек
15.07.2021, 16:130 В народную программу ЕР может войти предложение о единой стратегии развития образования 15.07.2021, 16:120 В Москве расшифровали солдатские медальоны, найденные в Локнянском районе 15.07.2021, 16:050 Грозы с усилением ветра ожидаются сегодня в Псковской области 15.07.2021, 16:000 Михаил Иванов: Среди кандидатов Партии пенсионеров есть молодые люди
15.07.2021, 15:550 «Титан-Полимер» принял участие в научно-практической конференции в Омске 15.07.2021, 15:440 Движение «Голос» не фиксирует серьезных нарушений на старте избирательной кампании в Псковской области 15.07.2021, 15:390 Продолжаются работы по обновлению Усвят к 1000-летию поселка 15.07.2021, 15:310 Участок улицы Кузнецкой закроют в Пскове на несколько дней
15.07.2021, 15:270 В Пскове презентуют книгу «Южные псковские пригороды в Смутное время» 15.07.2021, 15:150 Дети из школ Псковского района получили навык пилотирования в «Кванториуме» 15.07.2021, 15:062 У трех опасных для купания объектов в Пскове организуют патрулирование 15.07.2021, 14:582 Игорь Борисов: Регистрация однополых браков противоречит Конституции РФ
15.07.2021, 14:550 Уровень годовой инфляции в Псковской области ниже, чем по России – Центробанк 15.07.2021, 14:192 «Сообразим на троих»: Итоги выдвижения кандидатов на выборы. ВИДЕО 15.07.2021, 14:180 В Кремле ответили на вопрос о поставке зарубежных вакцин в Россию 15.07.2021, 14:124 Фотофакт: В Пскове чистят Мирожский пруд
15.07.2021, 14:081 Борис Елкин прокомментировал свое назначение на пост замглавы администрации Пскова 15.07.2021, 14:000 Пожилой водитель врезался в опору ЛЭП в Острове 15.07.2021, 13:440 За уклонение от исправительных работ житель Куньинского района лишился свободы 15.07.2021, 13:331 Жители Дновского района мечтают отремонтировать памятник участнику войны 1812 года
15.07.2021, 13:281 Почти 3500 цветов из Кении и Израиля уничтожат в Псковской области 15.07.2021, 13:130 33-градусная жара ожидается в Псковской области 16 июля 15.07.2021, 13:060 Музыку австрийских композиторов услышат псковичи на концерте «Золото Вены» 15.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
15.07.2021, 12:590 Псковская лучница заняла второе место на Спартакиаде молодежи в Краснодаре 15.07.2021, 12:565 Ремесло в убыток 15.07.2021, 12:540 В МВД рассказали о плюсах отмены техосмотра для получения ОСАГО 15.07.2021, 12:500 Круглый стол «‎Наблюдение в Единый день голосования - 2021» прошел в Пскове
15.07.2021, 12:450 Псковский фермер стал лицом кампании Россельхозбанка по поддержке отечественных аграриев 15.07.2021, 12:410 «Сообразим на троих»: Смена власти в Пскове и итоги выдвижения кандидатов на выборы 15.07.2021, 12:330 Иван Шагин станет директором псковской школы №47 15.07.2021, 12:277 Известный псковский бизнесмен предстанет перед судом за смертельное ДТП
15.07.2021, 12:230 Раиса Кузина стала почетным гражданином Пскова 15.07.2021, 12:170 Гордума согласовала назначение Бориса Елкина на должность первого замглавы администрации Пскова 15.07.2021, 12:080 Росгвардейцы задержали укравшего продукты великолучанина 15.07.2021, 11:590 Без «Жилища»
15.07.2021, 11:520 В Новосокольниках осудили похитителей железнодорожных подкладок 15.07.2021, 11:373 В Псковской области более 130 человек заразились коронавирусом за сутки 15.07.2021, 11:290 «Гайд-парк»: Руководитель реготделения Партии пенсионеров Михаил Иванов о подготовке к выборам 15.07.2021, 11:170 Более 12 тысяч заявлений на выплату к новому учебному году подали псковичи
15.07.2021, 11:110 Александр Козловский поздравил опочан с днем освобождения города 15.07.2021, 11:050 Более 200 тысяч наблюдателей уже обучили к сентябрьским выборам 15.07.2021, 11:020 Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Пскове и Великих Луках 15.07.2021, 10:540 Прокуратура Пскова направила в СК материалы проверки по предоставлению квартир сиротам
15.07.2021, 10:431 Элла Памфилова о возможности стать наблюдателем на выборах: Никому не закрыты двери 15.07.2021, 10:3514 Неправильно присваивать звание почетного гражданина Пскова бизнесменам - Олег Брячак 15.07.2021, 10:280 Климатолог предсказал учащение периодов аномальной жары 15.07.2021, 10:230 Потерявшийся в мае пскович вернулся домой с заработков
15.07.2021, 10:180 В Пскове мужчина попался на краже одежды 15.07.2021, 10:130 «Гайд-парк»: Член ЦИК Игорь Борисов о наблюдении на выборах и избирательной кампании - 2021 15.07.2021, 10:080 Не жизнь, а «Сказка» 15.07.2021, 10:060 В Пскове обрезают ветви деревьев для безопасности на дорогах
15.07.2021, 09:590 Невельский суд отправил в колонию иностранца за попытку незаконно попасть в Россию 15.07.2021, 09:550 Женщина пострадала в результате ДТП в Стругокрасненском районе 15.07.2021, 09:433 В псковском МРЭО ГИБДД назвали самое загруженное время работы 15.07.2021, 09:360 Лесной пожар потушили в Псковском районе
15.07.2021, 09:270 Молодое пополнение псковской дивизии отработало укладку парашютов 15.07.2021, 09:262 Платные вытрезвители в России могут появиться осенью 15.07.2021, 09:110 Два человека утонули в Великолукском районе 15.07.2021, 09:100 Российский бизнес оценил готовность к новому локдауну
15.07.2021, 08:520 Глава ВОЗ заявил о начале третьей волны мировой пандемии коронавируса 15.07.2021, 08:393 Псковичи рассказали, сколько денег тратят на еду 15.07.2021, 08:221 В Псковской области проведут проверку по нарушениям трудоустройства 15.07.2021, 08:003 В Роструде уточнили правила отстранения непривитых сотрудников
15.07.2021, 07:455 «Дух захватывает»: пскович поделился фотографиями грозы над озером 15.07.2021, 07:312 Россия и ЕС обсудят взаимное признание сертификатов о вакцинации 15.07.2021, 07:148 В Пскове монахи будут дежурить в реанимации и исповедовать больных COVID-19 15.07.2021, 06:592 В России начался прием заявлений на выплату на детей к 1 сентября
14.07.2021, 21:457 ЦИК объяснила отказ от общедоступных трансляций с избирательных участков 14.07.2021, 21:204 Проверки порядка предоставления квартир детям-сиротам пройдут в Псковской области 14.07.2021, 20:534 Африканская чума свиней привела к режиму ЧС в ряде муниципалитетов Псковской области 14.07.2021, 20:3311 Глава Минздрава рассказал, как получить медотвод от вакцинации
14.07.2021, 20:154 Партия пенсионеров выдвинет кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание 14.07.2021, 19:570 Водитель мопеда не справился с управлением в Стругокрасненском районе 14.07.2021, 19:530 Спортзал отремонтируют в Пскове при участии профсоюзов 14.07.2021, 19:3321 Марина Гаращенко: Псковичи обоснованно жалуются на нехватку вакцины
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.