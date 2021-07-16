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Экономика

Цены на бананы в российских магазинах установили пятилетний рекорд

16.07.2021 09:59|ПсковКомментариев: 5

Бананы, которые россияне покупают так же часто, как картофель, за последние месяцы стремительно подорожали в рознице. Среди названных экспертами причин — ослабление рубля, проблемы с логистикой и наценки посредников. Об этом сообщает РБК.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Цены на бананы в магазинах вернулись на уровень 2016 года, достигнув максимальных за пять лет значений, свидетельствуют данные Росстата. Резко дорожать бананы начали в феврале: тогда цена 1 кг выросла до 86,7 рубля, что на 9% больше, чем в январе, и на 15% выше значений февраля 2020-го. Пика цены достигли в апреле — 89,3 рубля за 1 кг, в июне они снизились до 84,1 рубля. Но для первого летнего месяца, когда бананы традиционно дешевеют, это самое высокое значение как минимум с 2013 года. Абсолютный ценовой максимум был зафиксирован в марте 2015 года: тогда 1 кг подорожал до 96,2 рубля.

Абсолютно все бананы Россия завозит из стран Южной Америки, при этом 96% импорта (1,46 млн т в 2020 году) пришлось на Эквадор, напоминает партнер компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд. Из Коста-Рики, Колумбии и Гватемалы в прошлом году были завезены только 52 тысячи тонн.

Эквадор является крупнейшим мировым экспортером: доля этой страны, по данным исследовательской компании IndexBox, в мировых поставках превышает 18%. При этом больше всего бананов выращивается в Индии, на долю которой приходится 26% мирового производства.

Россия входит в тройку крупнейших мировых импортеров бананов после США и Китая. Первая пятерка, в которую также входят Германия и Япония, закупает 45% всего импорта.

Спрос на бананы в мире во время пандемии оставался высоким: по итогам 2020-го IndexBox оценивает его в 124 млн тонн, что на 6% больше, чем в 2019-м. Стабильный спрос на фоне сбоев в цепочках поставок из-за пандемии привел к росту цен, который варьировался «от страны к стране». В России бананы, по данным IndexBox, подорожали более существенно — в полтора раза в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Среди причин аналитики называют сочетание факторов: стабильный спрос внутри страны, ослабления курса рубля к доллару и локальный дефицит поставок из Эквадора.

Российские торговые сети столкнулись со сложностями в закупке бананов и ростом оптовых цен на 40% из-за снижения урожая в Эквадоре на фоне неблагоприятных погодных условий и активности вулкана Сангай, повредившего плантации, сообщал в феврале этого года «Коммерсантъ». Поставки из Эквадора в первом квартале 2021 года, по информации Федеральной таможенной службы, снизились на 11%, до 378,4 тысячи тонн. У экспортеров есть сложности с отправками рефрижераторных судов и контейнеров, в которых поставляются фрукты, заторами в портах и так далее, отмечает гендиректор отраслевого агентства FruitNews Ирина Козий.

В конце 2019 года в Эквадоре прошла серия парализовавших страну социальных протестов, затем пришла пандемия, в сентябре 2020-го и марте 2021 года произошли извержения вулканов, что отразилось на качестве этих фруктов, перечисляет Гольфанд. Кроме того, на цены влияет угроза полного исчезновения бананов в Южной Америке из-за грибкового заболевания Tropical Race 4 (TR4), которое поражает прежде всего экспортируемый сорт Cavendish — случаи заражения уже были обнаружены в Перу, добавила Ирина Козий.

Сами поставщики из Эквадора цены на бананы не повышали, утверждает представитель эквадорской компании Triny Fresh S.A., экспортирующей бананы в Россию, Наталья Багдасарян. По ее словам, в Эквадоре цена бананов в долларах осталась на уровне прошлых лет, а повышение цен — результат спекуляций посредников, продающих их в России. Официальная экспортная цена, которую Эквадор предлагает для годовых контрактов, — $6,25 за коробку бананов (это цена самих фруктов, за упаковку поставщики оплачивают дополнительно еще $2–2,5), и такая цена установлена уже много лет, говорит Багдасарян. Активность вулканов в Эквадоре — постоянное явление и, по словам Натальи Багдасарян, существенно на урожай и экспорт не повлияла. Но она признает, что у отдельных компаний были в этом году сложности с логистикой.

Сложности с поставками бананов из Эквадора были зимой, но сейчас ситуация стабилизировалась и информации о росте цен у поставщиков нет, успокаивает исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

Ключевую роль, по мнению Гольфанд, играет курс рубля, причем динамика цен несколько запаздывает относительно изменений курса валюты: для реализации остатков уже ввезенной продукции и пересогласования договоров с учетом новых цен уходит примерно 2-3 месяца. Дополнительно на цены влияют пандемия, так как импортерам приходится нести дополнительные затраты на соблюдение повышенных санитарных мер, указывает эксперт.

Крупнейший импортер бананов в России, по данным «НЭО Центра», — ретейлер X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), на втором месте — сеть «Магнит». В 2014 году ее структура завозила в Россию каждый пятый банан.

Цены на бананы упоминались во время прямой линии Владимира Путина в конце июня: президента спросили, почему бананы из Эквадора стоят в магазине дешевле, чем морковь из соседнего региона. В качестве примера автор вопроса показала ценники, где бананы стоят 78 рублей за 1 кг, а морковь — 110 рублей. Путин объяснил, что рост цен на продукты — мировой тренд, а своей моркови в этом году не хватило, поэтому ее завозят из-за границы — как правило, из Белоруссии или Турции. Морковь в июне действительно резко подорожала и по средней цене практически сравнялась с бананами: по данным Росстата, 1 кг моркови в среднем был лишь на 1,29 рубля дешевле 1 кг бананов — 82,79 рубля.

Бананы россияне покупают чаще моркови и почти так же часто, как картошку, свидетельствуют данные GfK. Бананы российские семьи покупали в 2020 году в среднем 13 раз, картофель — 14 раз, морковь — около 9. По информации Росстата, на бананы приходится 0,34% всех расходов потребителей на 566 товаров и услуг. Для сравнения, для яблок этот показатель равен 0,61%, апельсинов — 0,35%, картофеля — 0,42%, моркови — 0,12%.

Бананы с яблоками и цитрусовыми входят в тройку самых востребованных фруктов, на долю которых приходится около 70% всего потребления в России, указывает Козий. По ее словам, доля бананов в потреблении последние годы растет: одна из причин — сложности с поставками и рост цен на яблоки, которые возникли в 2014 году после введения эмбарго на ввоз продуктов из западных стран. Когда яблоки дорожают, потребители в качестве замены предпочитают именно бананы, потому что они вкусные, дешевые и питательные, пояснил Глушков.

В Минсельхозе предпочли не комментировать розничные цены на бананы.

Теги: #Рост цен #импорт #фрукты
Источник: Псковская Лента Новостей
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