Экономика

Правительство утвердило правила льготных бюджетных кредитов для регионов

Российские регионы смогут получить бюджетные кредиты под 0,1% годовых на погашение долгов по рыночным заимствованиям. Правила предоставления займов на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. Принятое решение позволит субъектам быстрее закрыть свои обязательства, послужит укреплению региональных финансовых систем.

Регионы имеют право выпускать облигации для привлечения рыночного финансирования. По этим ценным бумагам выплачивается купонный доход. Бюджетные кредиты, предусмотренные подписанным постановлением, можно будет направлять на покрытие этих обязательств. Также их разрешается использовать для выплат по кредитам, полученным от коммерческих банков или международных финансовых организаций, разъяснили в пресс-службе правительства.

Льготный бюджетный кредит можно будет получить на срок до 2029 года и выплачивать равными долями с 2025 по 2029 год. Также предусматривается возможность досрочного погашения.

Заем предоставляется на основании соглашения властей региона с Минфином. При этом регион обязуется ограничить рост долга – его доля не должна превышать 25% от доходов регионального бюджета.

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Льготные бюджетные кредиты – часть комплекса мер по обеспечению финансовой стабильности регионов. Этому вопросу была посвящена значительная часть отчета Михаила Мишустина в Государственной Думе 12 мая. Среди основных направлений предстоящей работы он назвал реализацию мероприятий, озвученных президентом в послании Федеральному Собранию. В их числе – реструктуризация бюджетных кредитов, замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, а, кроме того, выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.

Ранее правительство вдвое увеличило срок предоставления коротких казначейских кредитов, утвердило правила реструктуризации долгов, скорректировало сроки погашения некоторых реструктуризированных задолженностей.

Кроме того, на прямую финансовую поддержку региональных бюджетов в 2020 году было выделено 300 млрд рублей. Эти средства пошли на выполнение социальных обязательств перед гражданами, закупку лекарств, поддержку жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры.