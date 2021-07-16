Экономика

Регионы получат 50 млрд рублей на поддержание сбалансированности бюджетов

Российские регионы получат первый в 2021 году транш на укрепление стабильности бюджетных систем – 50 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Средства будут распределены по 55 субъектам. Размер дотаций – от 300 млн до 2 млрд рублей. Всего же, как заявлял Михаил Мишустин на заседании правительства 15 июля, в федеральном бюджете на эти цели зарезервировано 100 млрд рублей.

Дополнительная финансовая поддержка поможет регионам в полном объеме выполнить свои обязательства перед гражданами, послужит реализации социально значимых инициатив.

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Как отметили в правительстве, прямые транши из федерального бюджета – часть комплекса мер по обеспечению финансовой стабильности регионов. Этому вопросу была посвящена значительная часть отчета Михаила Мишустина в Государственной Думе 12 мая. Среди основных направлений предстоящей работы он назвал реализацию мероприятий, озвученных президентом в послании Федеральному Собранию. В их числе – реструктуризация бюджетных кредитов, замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, а кроме того, выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.

В прошлом году на прямую финансовую поддержку региональных бюджетов уже было выделено 300 млрд рублей. Эти средства пошли на поддержку граждан, закупку лекарств, развитие жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры.