Экономика

Хлебозаводы предупредили о повышении цен

Господдержка хлебопеков в виде субсидий не помогла производителям удержать цены на свою продукцию, как задумывали власти. Хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении цен на 7–12% с августа из-за роста стоимости сырья. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сеть «Верный».

Так, маргарин подорожал на 38%, а упаковочный материал — на 40%. Расценки для хлебопеков повысили также производители подсолнечного масла и сахара, компенсируя выпадающие доходы из-за госрегулирования розничных цен. В Минсельхозе, впрочем, предпосылок для роста цен не видят и говорят, наоборот, об удешевлении сырья.

В сети «Верный» добавили, что поставщики обосновывают увеличение цен подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки. В других сетях, включая X5 Group, «Магнит» и «Дикси», на запрос не ответили. Несколько производителей хлеба неофициально подтвердили, что с августа индексируют оптовые цены на свою продукцию.

Как поясняет президент Российского союза пекарей Алексей Лялин, все виды сырья для производства хлеба подорожали в несколько раз, хотя сам хлеб — всего на 1 рубль год к году.

Так, по его словам, маргарин вырос в цене на 38%, упаковочный материал — на 26%, сахар — на 9%. В некоторых случаях упаковка подрожала на рекордные 40%, добавил гендиректор БКХ «Коломенский» Дмитрий Козлов.

Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев подтвердил рост себестоимости производства хлебобулочных изделий. На это также повлиял дефицит персонала в отрасли, производителям пришлось повысить зарплаты оставшимся работникам, уточнил Дмитрий Козлов.

В Минсельхозе, впрочем, утверждают, что цены на хлебобулочную продукцию «находятся на стабильном уровне».

Там уточняют, что за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%. В министерстве не ожидают «существенного повышения цен в дальнейшем», так как сырье, по данным чиновников, напротив, дешевеет: например, стоимость пшеницы третьего и четвертого классов после введения таможенных пошлин снизилась на 7,2% и 5,9% соответственно. Кроме того, добавляют в Минсельхозе, для стабилизации цен на хлеб производители получают госсубсидии: на 16 июля освоено 47,6% средств, направленных на эти цели хлебопекарным предприятиям.

Для удержания роста цен на хлеб в конце 2020 года правительство утвердило правила предоставления субсидий компаниям отрасли из расчета 2 рубля за 1 кг хлеба. Но размер господдержки не компенсирует полностью рост цен на сырье, к тому же власти ряда регионов неверно трактуют условия субсидий, подчеркнул Алексей Лялин. По его словам, в некоторых субъектах страны решили выдавать ее не единоразово, как это предписано правилами, а частями каждый месяц.

В обмен на субсидии производители обязывались не повышать цены на продукцию. Но из-за низкого уровня господдержки она оказалась невыгодной для многих предприятий, пояснил Лялин.

«В этих субсидиях не учитывается подорожание сырья. Чтобы избежать банкротства, часть производителей решили отказаться от них»,— подтвердил Рустам Айдиев. Он считает, что субсидии и обязательства их получателей не повышать цены на хлеб создают дисбаланс на рынке — «эффективным способом решения проблем был бы запуск программы адресной поддержки населения».

Негативно отразилось на себестоимости производства хлеба и госрегулирование цен на подсолнечное масло и сахар, используемые в хлебопечении, отмечает эксперт. В конце 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, производители и торговые сети подписали соглашение о фиксации розничных цен на сахар в пределах 45 рублей за 1 кг, подсолнечного масло — на уровне 110 рублей за 1 кг. В результате, пояснил Айдиев, производители сахара и масла решили компенсировать выпадающие доходы от розничных продаж за счет оптовых покупателей, включая производителей хлеба.