Экономика

В Псковской области растет просроченная задолженность по зарплате

Просроченная задолженность по зарплате работникам организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) в Псковской области по состоянию на 1 июля составила 2 млн 247 тысяч рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата, это на 1 млн 238 тысяч рублей (или в 2,2 раза больше), чем на 1 июня.

Вся сумма просроченной задолженности по зарплате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств.

Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 июля составила 121 человек. В расчете на одного работника просроченная задолженность по заработной плате составила 18,6 тысячи рублей.

Основная часть просроченной задолженности по заработной плате (94,1%) сложилась в организациях вида экономической деятельности «Транспорт».