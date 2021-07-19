Экономика

Предприятия Псковской области ощущают острую нехватку рабочих кадров

Круглый стол на тему «Запрос на кадры. Среднее специальное образование в регионе» проходит сегодня в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. В мероприятии принимают участие руководители органов исполнительной власти, руководители средних специальных учебных заведений, представители промышленных предприятий области.

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева приветствовала участников встречи, обосновав ее необходимость актуальностью и насущность темы для региона. Она напомнила, что ситуация на рынке труда является индикатором развития региона, особенно если это касается промышленности. В Псковской области сегодня работает 291 среднее и крупное предприятие, из них 109 в сфере обрабатывающих производств.

«Проблема формирования кадровых ресурсов испытывает на себе влияние многих факторов, - отметила Нинель Салагаева. - Это и уровень жизни населения, и продолжительность жизни. Согласно прогнозам для региона на ближайшие годы, потребность в кадрах в сфере обрабатывающих производств достаточно высокая».

На данный момент в регионе не хватает более 3000 специалистов в промышленной сфере, из них 1182 со средним специальным образованием, 108 с высшим, 1960 человек с основным средним образованием. При этом властями области предпринимается целый ряд мер по решению кадрового вопроса, в том числе утверждена дорожная карта, в рамках которой запланированы мероприятия по обеспечению региона специалистами.

Депутат Государственной Думы Александр Козловский подтвердил актуальность проблемы обеспечения кадрами с техническим образованием для региона. По его словам, предприятия испытывают жесткий дефицит специалистов, которые по кругу переходят с производства на производство. В сложившихся условиях предприятия делают все для обучения кадров, даже получают лицензию на преподавание и полноценно начинают заниматься подготовкой профессионалов. «Это не профильная деятельность, но другого выхода для некоторых предприятий на сегодня нет» , - сказал Александр Козловский.