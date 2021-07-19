Экономика

Псковская область получит 1,5 млрд рублей на поддержание сбалансированности бюджета

Псковская область получит от правительства Российской Федерации 1,5 млрд рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета. Соответствующее распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Дополнительная финансовая поддержка поможет регионам выполнить свои обязательства перед гражданами, послужит реализации социально значимых инициатив, отметили в кабмине.

Прямые транши из федерального бюджета — часть комплекса мер по обеспечению финансовой стабильности регионов. Этому вопросу была посвящена значительная часть отчета Михаила Мишустина в Государственной Думе 12 мая. Среди основных направлений предстоящей работы он назвал реализацию мероприятий, озвученных президентом в послании Федеральному Собранию. В их числе — реструктуризация бюджетных кредитов, замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, а кроме того, выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.

Отметим, что это первый в 2021 году транш для российских регионов — 50 млрд рублей. Средства на укрепление стабильности бюджетных систем распределены по 55 субъектам. Всего же, как сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства 15 июля, в федеральном бюджете на эти цели зарезервировано 100 млрд рублей.