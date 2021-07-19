Экономика

В Псковской области ускорились темпы роста цен производителей промышленных товаров

В Псковской области в июне 2021 года по сравнению с маем 2021 года индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке), по предварительным данным, составил 100,6%, по сравнению с декабрем 2020 года – 110,3% (в июне 2020 года по сравнению с маем 2020 года – 99,1%, по сравнению с декабрем 2019 года – 102,8%), то есть темпы роста цен в I полугодии текущего года существенно ускорились. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Наибольший рост цен за месяц наблюдался в добыче полезных ископаемых (на 1%), наибольшее снижение цен – в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (на 0,5%). К декабрю 2020 года наиболее выросли цены в обрабатывающих производствах (на 12,2%), наиболее снизились цены – в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха (на 2,9%).

В обрабатывающих производствах за месяц наиболее подорожала обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения – на 6,2%, производство резиновых и пластмассовых изделий – на 2,9%. Снижение цен отметили в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 1,6%.

К декабрю 2020 года наибольший рост наблюдался в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производстве изделий из соломки и материалов для плетения – на 39%, производстве кожи и изделий из кожи – на 21,1%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 19,8%, производстве электрического оборудования – на 16%, производстве пищевых продуктов – на 11,9%.

Следует отметить, что цены производителей промышленных товаров растут в текущем году опережающими темпами по сравнению с ценами на потребительском рынке, которые выросли в июне текущего года по сравнению с декабрем 2020 года только на 3,3% (превышение темпов роста составило более чем 3 раза).