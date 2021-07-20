Экономика

Предельный срок уплаты имущественных налогов могут перенести на 1 сентября

Установленный в действующем Налоговом кодексе срок уплаты имущественных налогов для физических лиц (не позднее 1 декабря) отрицательно влияет на сбалансированность региональных бюджетов, предлагается сдвинуть его на 1 сентября, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму. Об этом сообщает «Интерфакс».

Автор инициативы - законодательное собрание Владимирской области.

Согласно действующему законодательству, граждане должны уплатить транспортный, земельный и налог на имущество не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным. Данное нововведение заработало сравнительно недавно - с 2015 года. Ранее имущественные налоги нужно было уплачивать до 1 октября.

«Установленный в настоящее время срок уплаты имущественных налогов для налогоплательщиков - физических лиц (не позднее 1 декабря) отрицательно влияет на сбалансированность региональных и местных бюджетов. Это приводит к неравномерной наполняемости бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, включая их дорожные фонды, а также к отсутствию в течение года необходимого объема средств для исполнения возложенных полномочий и принятых расходных обязательств», - говорится в пояснительной записке к документу.

Налог на имущество физических лиц является местным налогом и перечисляется на 100% в местные и региональные бюджеты.

Согласно отчету Казначейства РФ об исполнении консолидированного бюджета регионов за 2020 год в рамках взимания транспортного налога с физических лиц было собрано 151,4 млрд рублей; земельного налога - 43,8 млрд рублей; налога на имущество физических лиц - 78,7 млрд рублей.