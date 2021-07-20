Экономика

Завод зовет

«Когда я вырасту, буду зарабатывать кучу денег на YouTube». Сложно найти в наши дни родителя, которому не приходилось выслушивать от своего чада такие наивные заявления. Элементарное здравомыслие подсказывает: на всех этой «кучи» не хватит, а вот выучиться на слесаря или электросварщика - перспектива куда интереснее и реальнее.

Рабочие руки нынче в цене. В нашей области - так и вовсе на вес золота. Об этом шла речь на встрече «Запрос на кадры. Среднее специальное образование в регионе», которая прошла вчера в Пскове в формате круглого стола.

Фото здесь и далее: Сергей Васильев

Есть вакансии

Мероприятие стало результатом целого ряда тематических встреч, которые проходили в области при участии регионального бизнеса, ощущающего острый дефицит рабочих кадров, а также представителей органов исполнительной власти и средних специальных учебных заведений. Выявляли проблемы, анализировали ситуацию, формулировали задачи, намечали пути решения, теперь же пришла пора выработать конкретные предложения, которые помогли бы создать кадровый потенциал для региональных производств.

Открывая встречу, заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева отметила, что в экономике региона промышленность на данный момент занимает до 20% в структуре ВНП. На территории области работает 291 среднее и крупное предприятие, из них 109 в сфере обрабатывающих производств. Востребованность в кадрах - колоссальная: сейчас свободно 10630 вакансий, из них 7308 – рабочих. На обрабатывающие производства требуется 3250 специалистов: 1182 со средним образование, 108 - с высшим и 1960 – с основным общим.

«Проблема формирования кадровых ресурсов испытывает на себе влияние многих факторов, - отметила Нинель Салагаева. - Это и уровень жизни населения, и продолжительность жизни. Согласно прогнозам для региона на ближайшие годы, потребность в кадрах в сфере обрабатывающих производств будет достаточно высока». При этом властями области предпринимается целый ряд мер по решению кадрового вопроса, в том числе утверждена дорожная карта, в рамках которой запланированы мероприятия по обеспечению региона специалистами.

Модератор дискуссии, депутат Госдумы РФ, руководитель Псковского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский подтвердил актуальность проблемы обеспечения кадрами с техническим образованием для региона.

По его словам, предприятия испытывают жесткий дефицит специалистов. В сложившихся условиях предприятия делают все для обучения кадров, даже получают лицензию на преподавание и полноценно начинают заниматься подготовкой профессионалов. «Это не профильная деятельность, но другого выхода на сегодня нет» , - признался Александр Козловский.

Взлетная для тиктокеров

Обсуждая необходимость возрождения популярности рабочих профессий, директор «Ассоциации развития кластеров и технопарков России» Андрей Шпиленко поделился успешными практиками формирования пула специалистов для производственной сферы без привлечения регионального и федерального бюджетов.

По мнению Андрея Шпиленко, сегодня молодые люди черпают информацию с телеэкранов, становятся тиктокерами и гордятся не тем, что владеют передовыми производственными навыками, а тем, что набрали побольше подписчиков. «Почему к этому скатились? Причина на поверхности, - уверен спикер. - В СССР молодежь могла планировать свое будущее. После развала страны поколение оказалось дезориентированными и покатилось по принципу «куда легче».

Сегодня, наверное, нет региона, где бы не искали свои способы заинтересовать молодых людей в получении рабочих профессий. Есть позитивный опыт и у псковичей. Андрей Шпиленко рассказал о пилотном проекте «Взлетная полоса», который был запущен в регионе при поддержке Александра Козловского. В рамках реализации проекта псковская учащаяся молодежь узнала о существовании в области больших предприятий, которые остро нуждаются в кадрах. Ребята погрузились в рабочий процесс на производстве и предложили способы улучшения деятельности заводов. На следующем этапе попытались на практике «обкатать» свои идеи и определиться с профориентацией. На завершающей стадии проекта, которая запланирована на август, работодатели смогут пригласить наиболее перспективных молодых соискателей на работу.

«Если говорить о хорошо забыто старом, то система профориентации в СССР была связана с практикой. Это было утрачено, но сегодня очевидно: без увязки предприятий и ссузов мы не подготовим кадры», - резюмировал Андрей Шпиленко.

Его позицию поддержал и. о. председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков, который уверен: необходима синхронизация учебных заведений области и предприятий. Только практикоориентированное обучение может устранить разрыв между выпуском и трудоустройством, удержав молодых людей на Псковщине. Выступая на круглом столе, чиновник высказал мнение, что в каждом учреждении СПО региона должен быть свой центр профессиональных квалификаций. Это позволило бы заключать договоры между предприятиями и ссузами на системной основе.

По информации комитета по образованию Псковской области, в настоящее время в системе среднего профобразования Псковской области обучается порядка 10 тысяч человек по 56 специальностям (для сравнения: ранее количество студентов составляло около 8,5 тысяч). Ведется работа по переоборудованию мастерских ССУЗов: соответствующие гранты уже одобрены.

Базовые ценности

Рабочим профессиям необходим современный пиар. Это общая позиция участников круглого стола, посвященного проблемам дефицита кадров на предприятиях. Молодежь необходимо знакомить с рабочими специальностями, показывать их значимость для современной экономики, доносить до подрастающего поколения (причем, не столько студентов, сколько школьников), что рабочий - это высокий заработок и карьерный рост.

Представители псковских и великолукских предприятий заявили, что для достижения этой задачи они готовы принимать ребят на заводах, выделять специалистов, которые проводили бы для них экскурсии. Работу по популяризации профессии они готовы организовать на постоянной основе. Но при этом важно не допустить конфликта между тем, что увидела молодежь на высокотехнологичном заводе, и тем, что им предлагается в учебном заведении.

«Приезжают на экскурсии студенты, школьники, мы их агитируем, они видят суперсовременные комплексы, хорошо оборудованные рабочие места, - объясняет коммерческий директор великолукского предприятия «М-Конструктор» Артем Багнюк. - Они говорят: я готов идти получать среднее образование, я хочу стать сварщиком, токарем... А потом приходят в колледж и видят, что там потолок может упасть. Такая ситуация действительно есть. Они видят отсутствие нормальных санузлов, нормального школьного обучающего оборудования, и говорят: "Нет, нас обманывают, мы так не хотим". У нас есть огромная проблема - отсутствие нормальной учебной базы».

Наряду с обновлением технического оснащения система среднего специального образования в Псковской области, по мнению бизнесмена, нуждается в корректировке программы обучения и омоложении кадров. На экскурсии надо приводить не только молодежь, но и преподавательский состав - им тоже не лишне познакомиться с тем, как работает современный завод.

«Александр Козловский на предыдущих встречах четко говорил, что на сегодня предприятия опережают возможность развития любого из учебных заведений, - подчеркнул Артем Багнюк. - Нет сейчас возможности поставить оборудование и 10 лет на нем обучаться. Два-три года - и оборудование меняется. Соответственно программы надо выстраивать так, что базовый первый курс проходит, а начиная со второго курса студенты должны больше времени проводить на предприятиях».

Золотые станки

Справедливости ради заметим, что в учебных заведениях региона прекрасно знают о существующих проблемах. Вот как прокомментировала ситуацию директор Великолукского политехнического колледжа Елена Гордеева: «У нас потолки не падают, учебный процесс идет согласно закону... Рабочие профессии благодаря великолукским предприятиям не уничтожены. Всегда проходят производственные практики, благодаря заводам мы выжили».

Однако в нынешних условиях мало выжить - надо совершенствоваться и расти. А для этого необходима помощь. «Без современных мастерских и оборудования нельзя убедить школьника, что работа на заводе - это перспективно, что это гарантированное трудоустройство», - сказала руководитель колледжа. При этом она напомнила, что успешная практика переоснащения ссузов уже существует: обновление учебного оборудования происходит на средства областного бюджета и предприятий, которые заинтересованы в будущих кадрах, - по модели 50 на 50.

Именно так финансировалось создание в Великолукском политехническом колледже площадки промышленной автоматики. «В режиме онлайн не научишь работать сварщика, киповца. В этом году мы получили современное оборудование, - поделилась своей гордостью Елена Гордеева. - Вы бы видели, как заинтересовались им наши ученики! Они потом будут работать на таком же. Пока область будет не заинтересована в подготовке рабочих кадров, ничего не изменится».

К слову, предприятия области готовы вкладываться в молодежь. Директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко, выступивший в рамках круглого стола, признался, что возглавляемое им предприятие столкнулось с проблемой кадрового дефицита уже в процессе подготовки запуска производства. По словам руководителя, важно, чтобы будущий специалист не только получил образование, но и необходимую квалификацию. «Мы готовы идти в вузы за студентами, готовы принимать участие в подготовке квалифицированных рабочих кадров», - заявил он.

Однако на практике, по словам Артема Багнюка, бизнес сталкивается с тем, что программы компенсации затрат, связанных с подготовкой новых кадров, не работают. Причем сбои напрямую связаны с необходимостью менять программы обучения на местах.

Александр Козловский призвал уделить пристальное внимание вопросам оснащения средних специальных образовательных учреждений региона, расширив проблематику. Современной молодежи нужны не только высокотехнологичные мастерские, но и хорошие бытовые условия: нормальные спортзалы, общежития, клубы досуга. «Надо приводить заведения в порядок, смотреть программы, - подчеркнул он. - Нужно участие всех сторон: и комитета по образованию, и Российского союза промышленников и предпринимателей, и предприятий, и учебных заведений области».

Здесь и сейчас

Если усовершенствование материальной базы областных техникумов и профессиональных колледжей - это задача, скорее, на среднесрочную перспективу, то проблема удержания местных кадров на заводах - это то, что требует решения здесь и сейчас.

Простой пример: известное всем псковское предприятие Nordman. Здесь хоть сейчас готовы взять на работу 70 человек. Но их попросту нет. Приходится привлекать смежников из других регионов - их на предприятии сейчас насчитывается порядка 400. Требуются специалисты самых разных профилей, но, прежде всего, швеи. Сталкиваются с такой же проблемой и на других производствах региона: рабочих приходится везти даже с Урала и Белоруссии: свои, псковские, массово уезжают на вольные столичные хлеба.

Гендиректор «Велторф» Юлия Абрамова рассказывает: представители предприятия регулярно встречаются со студентами Великолукской сельхозакадемии, студенты приходят на практику, но зачастую их не интересуют перспективы работы: они просят поставить соответствующую отметку в документах и отправляются в светлые офисы Москвы. Текущие 20 вакансий остаются не закрытыми.

Юлия Абрамова предлагает рассмотреть предложение о способах стимуляции местных рабочих. Например, продумать возможность предоставления льготной ипотеки. На данный момент ситуация такова, что у работников нет мотивации идти на производство: они знают, что на жилье заработать таким образом они не смогут.

Еще один вариант: субсидирование или дотирование строительства новых семейных общежитий со стороны федерального бюджета. Сейчас предприятиям приходится арендовать квартиры для проживания рабочих - как местных, не имеющих жилья, так и приезжих. Естественно, это затратно. Общежитие стало бы спасением в такой ситуации: и заинтересовало бы людей в работе на заводе, и стабилизировало бы социальную ситуацию, стимулируя рождаемость и уверенность в завтрашнем дне.

Как верно отметил Андрей Шпиленко, нет одной таблетки, которая бы разом вылечила давнюю проблему дефицита рабочих кадров. Но под лежачий камень вода не течет.

Логика проста: современные промпредприятия - это здоровая экономика, стабильные зарплаты псковичей, налоговые отчисления в местный бюджет, а, следовательно, здоровая инфраструктура и социо-культурная жизнь региона. Это будущее Псковской области, в котором кадры по-прежнему решают все.

Елена Никитина