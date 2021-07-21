Экономика

Центробанк выявил новые уловки страховых компаний

Страховщики придумали способы не возвращать заемщикам часть страховой премии при досрочном погашении кредита. Такое право клиентов действует в сентябре прошлого года. В ЦБ знают о новой практике и уже потребовали, чтобы страховые компании (СК) отказались от нее, пишет газета «Известия» со ссылкой на информационное письмо регулятора.

Как указано в письме Центробанка, регулятору поступают обращения от потребителей финуслуг, которые жалуются, что при досрочном погашении потребкредита им отказывают в возврате части страховой премии. Хотя с сентября прошлого года действуют поправки, которые обязывают страховые компании делать это.

Центробанк выявил случаи, когда с заемщиками заключается договор страхования, предусматривающий несколько страховых рисков, указано в письме. И когда граждане досрочно погашают кредит и обращаются за возвратом части уплаченной страховой премии, им выплачивают только часть, которая связана с рисками, которые, по мнению компаний, служат «целям обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа)…».

Как рассказали в пресс-службе Центробанка, жалобы на неприемлемые практики, описанные в информписьме, стали поступать c начала этого года. Когда граждане начали сталкиваться с отказами в возврате премии после досрочного погашения кредитов по договорам страхования, заключенным по новым правилам, уточнили в ЦБ.