Экономика

Рубль третий день подряд растет к доллару и евро

Рубль третий день подряд растет к доллару и евро. Валюта еврозоны впервые с 6 июля опустилась ниже 87 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10:07 мск падал на 25 копеек — до 73,77 рубля, евро — на 22 копейки, до 87,02 рубля (минутами ранее было 86,98).

На позитивном внешнем фоне растет и отечественный рынок акций, при этом нефть дешевеет.

Цены на сырье корректируются после существенного скачка накануне. По состоянию на 8:00 мск сентябрьские фьючерсы на Brent снижались на 0,51% — до 71,86 доллара за баррель; на WTI — на 0,47%, до 69,97.