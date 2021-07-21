Экономика

Удержать хлеб

В начале этой недели стало известно, что хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении стоимости производимой продукции на 7-12% с августа. Причин, как всегда, - вагон и маленькая тележка. Мы выяснили у местных производителей, ждать ли псковичам, что вслед за «борщевым набором» поползут вверх цены на хлеб, или пока можно не спешить сушить сухари.

Пищевая цепочка

Неужели и здесь неурожай? - не опять, а снова удивились подписчики группы Псковской Ленты Новостей во ВКонтакте, прочитав нерадостное сообщение. Кто-то припомнил карточки (которые так и не появились), кто-то попросил предупредить, когда будут новости о риске роста зарплат, кто-то на диету засобирался за тонкой талией. А если серьезно, то, похоже, повышение цен на хлеб/бананы/кофе/молоко/лук (нужное выбрать) становится делом привычным. Обыденным.

Однако если говорить о хлебе, урожай здесь ни при чем. По данным Росстата, в 2020 году в России собрали 132,9 млн т зерна, что стало вторым в истории страны результатом после рекордного урожая 2017 года. Несмотря на успехи аграриев, стоимость пшеницы в январе-ноябре 2020 года выросла от 30 до 40% в зависимости от качественных показателей зерна. Об этом в декабре ассоциация производителей муки «Русская мука» сообщила в ФАС, предупредив, что ситуация ставит под удар всю отрасль хлебопроизводства, которая попытается компенсировать убытки за счет покупателя. Что и случилось бы, если бы не заявление президента Владимира Путина о недопустимости подорожания базовых продуктов.

Тогда же, «по горячим следам», премьер Михаил Мишустин объявил, что хлебопекарным предприятиям компенсируют часть затрат, связанных с производством продукции. Размер компенсации составил 2 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). Для небольших пекарен, которые производят около 15 т хлеба в сутки, сумма поддержки составила около 1 млн рублей за месяц работы, для крупных (от 60 т продукции в сутки) — более 3,6 млн рублей. Но власти выставили условие: предприятие, получившее компенсацию, должно зафиксировать цены. Как и другим регионам, Псковской области с целью поддержки производителей хлебной продукции из федерального бюджета было выделено 9907,9 тыс.рублей.

Говоря о росте цен на пшеницу, эксперты вместе с тем подчеркивают, что доля стоимости зерна в конечной цене хлеба невелика. Основная причина грядущего роста цен на хлеб, по мнению специалистов, - ежегодная инфляция. Здесь у нас тоже рекорд, правда, нерадостный. Как следует из данных Росстата и Банка России, индекс потребительских цен в июне 2021 года обновил максимальное значение с лета 2016 года (в сентябре того года инфляция составляла 6,4%, в августе — 6,9%). В июне продовольственные товары подорожали за год даже больше, чем в феврале (предыдущий пик роста цен на продукты питания в России, 7,7%). Не стояли на месте и цены на электроэнергию, грузоперевозки. Издержки на предприятиях возникли также из-за карантинных ограничений.

Псковский вкус

Ситуация с ценами на хлеб в Пскове пока достаточно стабильна. Об этом свидетельствуют данные, которые еженедельно публикует Псковстат. На неделе с 13 по 19 июля этого года хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов даже подешевели на 0,8% (стоимость упала с 73,44 до 72,85 рублей за кг - это при среднероссийском ценнике около 80 рублей).

Если сравнивать цены июля этого года и прошлого, то за этот период рост составил порядка 10%: на 20 июля в Псковской области зафиксирован средний ценник в размере 66,01 рублей за кг. Глянем заодно и 22 июля 2019 года: на тот момент цена на хлеб в регионе составляла 70,65 рублей - на 7% выше, чем в урожайном 2020-м.

В Псковском управлении ФАС нам рассказали, что постоянно держат на контроле вопрос цен и на данный момент каких-то тревог конкретно хлеб не вызывает. Руководитель управления Ольга Милонаец сообщила, что производители не заявляли о том, что планируют поднимать цены. Не было сигналов о внезапных изменениях в стоимости хлеба и от рядовых псковичей.

В псковских соцсетях, правда, периодически возникают вопросы о том, почему хлеб нынче дорогой. На одном из форумов очень активно обсуждали ценник на хлеб «Дарницкий» - 70 рублей. В чате выяснилось, что такую стоимость предлагают в одном из магазинов крупной федеральной сети. Участники беседы посоветовали брать хлеб напрямую у производителя, в фирменных торговых точках, объяснив, что сети обычно делают наценку на хлеб примерно в 2 раза от закупа.

В сетях периодически балуют псковичей скидками на местный хлеб, но бывает это нечасто. Буквально вчера можно было нашу снятогорскую буханку найти по акции «минус 23%» в магазинах одной из сетей. Редко, а приятно: 23 рубля вместо 30 не могут не радовать.

Перемелется?

Местные хлебопроизводители, согласившиеся ответить на наши вопросы, хором уверяют: цены на свою продукцию повышать они не собираются. Причем условия субсидирования сыграли здесь не последнюю роль. Не планируют заводы и сокращать объемы производства.

Вместе с тем, генеральный директор ООО «Предприятие слепых «Нива» Эдуард Шустров отмечает: цены рано или поздно поднимутся. «Масло на 10 рублей подорожало, сахар дорожает - сейчас сезон. Думаю, будет не удержать цену на хлеб, - объясняет он. - Как помочь производителям? Установить стабильные цены на сырье - муку, сахар, сусло».

Сегодня псковское предприятие Всероссийского общества слепых, на котором трудоустроен 31 инвалид, поставляет хлебобулочную продукцию ряду госучреждений (12 садиков, туберкулезный диспансер), реализует ее в гипермаркетах «Лента» и ГМ низких цен «Маяк». В месяц производят до 30 тонн хлеба. Причем хлеб этот пекут по советским технологиям: ни одной «Е-шки», никаких улучшителей вкуса, все как в старину: вода, мука, масло.

Эдуард Шустров говорит, что могли бы производить больше продукции, увеличить количество рабочих мест для инвалидов, повысить зарплаты. Однако для этого необходимо заходить с продукцией в крупные федеральные сети, которые по каким-то своим причинам не соглашаются работать с «Нивой». Спасает то, что государство субсидирует предприятию затраты на труд инвалидов - иначе производство было бы откровенно убыточным. Чтобы как-то существовать, кондитерку сдают в аренду, развивают электротехническое направление (сейчас по кооперации будут собирать электроплитки), сотрудничают с заводом «Пласт», который производит искусственные елки. В общем, крутятся, как могут.

На Опочецком хлебокомбинате нас тоже заверили, что роста цен на хлеб не планируют. Последний раз стоимость продукции здесь повышали 1 декабря прошлого года - на 5%. В настоящее время многое будет зависеть от цен на муку. Пойдут вверх - хлеб подтянется, говорят в Опочке.

Слова местных хлебопроизводителей косвенно подтвердили в гипермаркете «Империал»: за последнее время в адрес гипермаркета не приходили письма от предприятий с предупреждением о повышении стоимости на реализацию хлеба (это необходимо делать за две недели). последний раз заводы поднимали цены на хлеб на 5-7% в декабре прошлого года. Единственный производитель, который повысит цены на продукцию, - FAZER, но он, в отличие от остальных, не поднимал ценники в декабре. В псковской сети советуют подождать сентября: тогда вырастут цены на муку. Как отреагируют на это хлебопекари, - покажет время.

Деньги на полку

Российские власти реагируют на сообщения о грядущем росте цен на хлеб ожидаемо: как и в случае с «борщевым набором», поставлена цель не допустить скачка. Неделю назад пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверенно сказал, что правительство ежедневно следит за ценами в рознице. И добавил: «Мы не можем застраховать себя от скачкообразных ситуаций в регионах и магазинах. В целом по стране механизмы сдерживания действуют».

ФАС уже заявила о том, что с учетом мер поддержки, оказываемых правительством РФ производителям хлеба и муки, оснований для роста цен нет. «В случае выявления необоснованного роста цен, признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приниматься меры антимонопольного реагирования», - считают в антимонопольной службе.

Реальные игроки рынка менее оптимистичны. «Рост цен на продукты, в том числе на хлеб, неизбежен, - прогнозирует директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин. - С чего начинается Родина? С энергоносителей - света, тепла. А все неизменно дорожает. Здесь даже ничего объяснять не надо: все видят это по семейным бюджетам».

С точки зрения Николая Рассадина, попытки «договориться» о сдерживании цен с сельхозпроизводителями и сетями, которые сейчас предпринимаются, приведут, скорее, к дефициту продукции. «Надо поговорить, прежде всего, с нашими нефтяниками, с естественными монополиями, - считает директор «Империала». - Есть законы экономики. Их, как и законы физики, никто не может отменить».

«Хлеб на стол - и стол престол, а хлеба ни куска - и стол доска», - говорили издревле на Руси. Мы воспринимаем хлеб не просто как продукт, а как некий социально-экономический показатель, символ изобилия, благополучия. Судя по настроениям хлебопеков, о стабильности они могут пока лишь мечтать. Им нужны гарантии - иначе цены на хлеб будут расти. Как на дрожжах.

Елена Никитина