Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в отпуск при параде
Kids Mall комплекс для всей семьи
БОПЭТ цифры и факты
Модно и практично
дело превыше всего
Миллион для доктора
«Зенча» идем на завод
Жизнь в «Сказке»
Зеленый сигнал Не значит безопасно
конкурс - застройка Четырех углов
Сколько стоит Прыжок с моста
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Экономика 21.07.2021 17:035 Ушла эпоха: маршрутки больше не «на Питер» 23.07.2021 14:520 Промышленное производство в Псковской области в июне выросло на 10,5% 23.07.2021 13:463 Удержать хлеб 23.07.2021 13:150 Сбербанк в первом полугодии выдал бизнесу СЗФО более 361 млрд рублей 23.07.2021 08:010 Сельхозпроизводители Псковской области начали уборку зерновых 23.07.2021 07:300 Власти планируют вдвое увеличить количество ярмарок в России
 
 
 
Самое популярное 21.07.2021 20:316 Пропавшая в Пскове 34-летняя женщина погибла 22.07.2021 06:590 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 21.07.2021 17:035 Ушла эпоха: маршрутки больше не «на Питер» 21.07.2021 23:080 В убийстве 34-летней псковички подозревают бывшего мужа 21.07.2021 12:0922 Петр Алексеенко: В Псковском обкоме КПРФ проходит обыск
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Удержать хлеб

23.07.2021 13:46|ПсковКомментариев: 3

В начале этой недели стало известно, что хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении стоимости производимой продукции на 7-12% с августа. Причин, как всегда, - вагон и маленькая тележка. Мы выяснили у местных производителей, ждать ли псковичам, что вслед за «борщевым набором» поползут вверх цены на хлеб, или пока можно не спешить сушить сухари.

 

Пищевая цепочка

Неужели и здесь неурожай? - не опять, а снова удивились подписчики группы Псковской Ленты Новостей во ВКонтакте, прочитав нерадостное сообщение. Кто-то припомнил карточки (которые так и не появились), кто-то попросил предупредить, когда будут новости о риске роста зарплат, кто-то на диету засобирался за тонкой талией. А если серьезно, то, похоже, повышение цен на хлеб/бананы/кофе/молоко/лук (нужное выбрать) становится делом привычным. Обыденным.   

Однако если говорить о хлебе, урожай здесь ни при чем. По данным Росстата, в 2020 году в России собрали 132,9 млн т зерна, что стало вторым в истории страны результатом после рекордного урожая 2017 года. Несмотря на успехи аграриев, стоимость пшеницы в январе-ноябре 2020 года выросла от 30 до 40% в зависимости от качественных показателей зерна. Об этом в декабре ассоциация производителей муки «Русская мука» сообщила в ФАС, предупредив, что ситуация ставит под удар всю отрасль хлебопроизводства, которая попытается компенсировать убытки за счет покупателя. Что и случилось бы, если бы не заявление президента Владимира Путина о недопустимости подорожания базовых продуктов.

Тогда же, «по горячим следам», премьер Михаил Мишустин объявил, что хлебопекарным предприятиям компенсируют часть затрат, связанных с производством продукции. Размер компенсации составил 2 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). Для небольших пекарен, которые производят около 15 т хлеба в сутки, сумма поддержки составила около 1 млн рублей за месяц работы, для крупных (от 60 т продукции в сутки) — более 3,6 млн рублей. Но власти выставили условие: предприятие, получившее компенсацию, должно зафиксировать цены. Как и другим регионам, Псковской области с целью поддержки производителей хлебной продукции из федерального бюджета было выделено 9907,9 тыс.рублей.

Говоря о росте цен на пшеницу, эксперты вместе с тем подчеркивают, что доля стоимости зерна в конечной цене хлеба невелика. Основная причина грядущего роста цен на хлеб, по мнению специалистов, - ежегодная инфляция. Здесь у нас тоже рекорд, правда, нерадостный. Как следует из данных Росстата и Банка России, индекс потребительских цен в июне 2021 года обновил максимальное значение с лета 2016 года (в сентябре того года инфляция составляла 6,4%, в августе — 6,9%). В июне продовольственные товары подорожали за год даже больше, чем в феврале (предыдущий пик роста цен на продукты питания в России, 7,7%). Не стояли на месте и цены на электроэнергию, грузоперевозки. Издержки на предприятиях возникли также из-за карантинных ограничений. 

Псковский вкус

Ситуация с ценами на хлеб в Пскове пока достаточно стабильна. Об этом свидетельствуют данные, которые еженедельно публикует Псковстат. На неделе с 13 по 19 июля этого года хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов даже подешевели на 0,8% (стоимость упала с 73,44 до 72,85 рублей за кг - это при среднероссийском ценнике около 80 рублей).

Если сравнивать цены июля этого года и прошлого, то за этот период рост составил порядка 10%: на 20 июля в Псковской области зафиксирован средний ценник в размере 66,01 рублей за кг. Глянем заодно и 22 июля 2019 года: на тот момент цена на хлеб в регионе составляла 70,65 рублей - на 7% выше, чем в урожайном 2020-м.

В Псковском управлении ФАС нам рассказали, что постоянно держат на контроле вопрос цен и на данный момент каких-то тревог конкретно хлеб не вызывает. Руководитель управления Ольга Милонаец сообщила, что производители не заявляли о том, что планируют поднимать цены. Не было сигналов о внезапных изменениях в стоимости хлеба и от рядовых псковичей.

В псковских соцсетях, правда, периодически возникают вопросы о том, почему хлеб нынче дорогой. На одном из форумов очень активно обсуждали ценник на хлеб «Дарницкий» - 70 рублей. В чате выяснилось, что такую стоимость предлагают в одном из магазинов крупной федеральной сети. Участники беседы посоветовали брать хлеб напрямую у производителя, в фирменных торговых точках, объяснив, что сети обычно делают наценку на хлеб примерно в 2 раза от закупа.

В сетях периодически балуют псковичей скидками на местный хлеб, но бывает это нечасто. Буквально вчера можно было нашу снятогорскую буханку найти по акции «минус 23%» в магазинах одной из сетей. Редко, а приятно: 23 рубля вместо 30 не могут не радовать. 

Перемелется?

Местные хлебопроизводители, согласившиеся ответить на наши вопросы, хором уверяют: цены на свою продукцию повышать они не собираются. Причем условия субсидирования сыграли здесь не последнюю роль. Не планируют заводы и сокращать объемы производства.

Вместе с тем, генеральный директор ООО «Предприятие слепых «Нива» Эдуард Шустров отмечает: цены рано или поздно поднимутся. «Масло на 10 рублей подорожало, сахар дорожает - сейчас сезон. Думаю, будет не удержать цену на хлеб, - объясняет он. - Как помочь производителям? Установить стабильные цены на сырье - муку, сахар, сусло».

Сегодня псковское предприятие Всероссийского общества слепых, на котором трудоустроен 31 инвалид, поставляет хлебобулочную продукцию ряду госучреждений (12 садиков, туберкулезный диспансер), реализует ее в гипермаркетах «Лента» и ГМ низких цен «Маяк». В месяц производят до 30 тонн хлеба. Причем хлеб этот пекут по советским технологиям: ни одной «Е-шки», никаких улучшителей вкуса, все как в старину: вода, мука, масло.

Эдуард Шустров говорит, что могли бы производить больше продукции, увеличить количество рабочих мест для инвалидов, повысить зарплаты. Однако для этого необходимо заходить с продукцией в крупные федеральные сети, которые по каким-то своим причинам не соглашаются работать с «Нивой». Спасает то, что государство субсидирует предприятию затраты на труд инвалидов - иначе производство было бы откровенно убыточным. Чтобы как-то существовать, кондитерку сдают в аренду, развивают электротехническое направление (сейчас по кооперации будут собирать электроплитки), сотрудничают с заводом «Пласт», который производит искусственные елки. В общем, крутятся, как могут.

На Опочецком хлебокомбинате нас тоже заверили, что роста цен на хлеб не планируют. Последний раз стоимость продукции здесь повышали 1 декабря прошлого года - на 5%. В настоящее время многое будет зависеть от цен на муку. Пойдут вверх - хлеб подтянется, говорят в Опочке.

Слова местных хлебопроизводителей косвенно подтвердили в гипермаркете «Империал»: за последнее время в адрес гипермаркета не приходили письма от предприятий с предупреждением о повышении стоимости на реализацию хлеба (это необходимо делать за две недели). последний раз заводы поднимали цены на хлеб на 5-7% в декабре прошлого года. Единственный производитель, который повысит цены на продукцию, - FAZER, но он, в отличие от остальных, не поднимал ценники в декабре. В псковской сети советуют подождать сентября: тогда вырастут цены на муку. Как отреагируют на это хлебопекари, - покажет время. 

Деньги на полку

Российские власти реагируют на сообщения о грядущем росте цен на хлеб ожидаемо: как и в случае с «борщевым набором», поставлена цель не допустить скачка. Неделю назад пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверенно сказал, что правительство ежедневно следит за ценами в рознице. И добавил: «Мы не можем застраховать себя от скачкообразных ситуаций в регионах и магазинах. В целом по стране механизмы сдерживания действуют».

ФАС уже заявила о том, что с учетом мер поддержки, оказываемых правительством РФ производителям хлеба и муки, оснований для роста цен нет. «В случае выявления необоснованного роста цен, признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приниматься меры антимонопольного реагирования», - считают в антимонопольной службе.

Реальные игроки рынка менее оптимистичны. «Рост цен на продукты, в том числе на хлеб, неизбежен, - прогнозирует директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин. - С чего начинается Родина? С энергоносителей - света, тепла. А все неизменно дорожает. Здесь даже ничего объяснять не надо: все видят это по семейным бюджетам».

С точки зрения Николая Рассадина, попытки «договориться» о сдерживании цен с сельхозпроизводителями и сетями, которые сейчас предпринимаются, приведут, скорее, к дефициту продукции. «Надо поговорить, прежде всего, с нашими нефтяниками, с естественными монополиями, - считает директор «Империала». - Есть законы экономики. Их, как и законы физики, никто не может отменить».

«Хлеб на стол - и стол престол, а хлеба ни куска - и стол доска», - говорили издревле на Руси. Мы воспринимаем хлеб не просто как продукт, а как некий социально-экономический показатель, символ изобилия, благополучия. Судя по настроениям хлебопеков, о стабильности они могут пока лишь мечтать. Им нужны гарантии - иначе цены на хлеб будут расти. Как на дрожжах.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы идею отмены штрафов, выписанных после фиксации установленных не по ГОСТам камер?
В опросе приняло участие 326 человек
23.07.2021, 14:590 Павел Волков: В псковских банях не будет сетевых магазинов 23.07.2021, 14:520 Промышленное производство в Псковской области в июне выросло на 10,5% 23.07.2021, 14:461 Андрей Носков пояснил, в чем заключаются проблемы российского кино 23.07.2021, 14:350 Опубликована программа фестиваля «Другое искусство» в Пскове
23.07.2021, 14:272 Депутат Госдумы посадил за руль дочь и собаку. ВИДЕО 23.07.2021, 14:256 Псковская область названа в числе регионов с низким уровнем тестирования на коронавирус 23.07.2021, 14:180 Как праздновали День города псковичи последние 20 лет 23.07.2021, 14:000 Павел Волков о псковских банях: Концессия — это неплохое решение
23.07.2021, 13:463 Удержать хлеб 23.07.2021, 13:410 Названо соотношение числа мужчин и женщин в Пскове 23.07.2021, 13:340 Андрей Носков оценил уровень организации кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове 23.07.2021, 13:287 Песков заявил, что в России последовательно борются с коррупцией
23.07.2021, 13:150 Сбербанк в первом полугодии выдал бизнесу СЗФО более 361 млрд рублей 23.07.2021, 13:100 Шесть кандидатов выдвинулись на выборы главы Куньинского района 23.07.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Павлом Волковым 23.07.2021, 12:591 В великолукском филиале инфекционной больницы перегружен коечный фонд
23.07.2021, 12:490 Конкурс короткометражных фильмов проходит в Пскове в рамках фестиваля «Западные ворота» 23.07.2021, 12:410 «Подстрочник»: Павел Волков о судьбе псковских бань и дизайн-коде 23.07.2021, 12:380 До 25 градусов тепла ожидается в Псковской области в субботу 23.07.2021, 12:350 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Истфакт»: Башня-душегубка
23.07.2021, 12:293 Александр Котов псковичам: Давайте любить, беречь и развивать наш город! 23.07.2021, 12:240 Псковские железнодорожники наказаны за недостоверную экологическую информацию 23.07.2021, 12:160 Трое порховичей отправятся в колонию за торговлю наркотиками 23.07.2021, 12:090 Дорогу в Стругокрасненском районе начали ремонтировать по нацпроекту
23.07.2021, 12:000 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 23.07.2021, 11:525 Салют прогремит в Пскове в честь Дня города 23.07.2021, 11:480 «Беседка»: Андрей Носков о кинофестивале «Западные ворота» 23.07.2021, 11:430 Еще три человека скончались от коронавируса в Псковской области
23.07.2021, 11:410 В Пскове во второй раз будут судить автомобилиста за нетрезвое вождение 23.07.2021, 11:362 Ушел из жизни член ТИК Пскова Владимир Панькив 23.07.2021, 11:243 Видеофакт: В реке Многа массово гибнет рыба 23.07.2021, 11:190 Псковича будут судить за избиение сожительницы
23.07.2021, 11:020 Елена Полонская: Псков развивается благодаря труду неравнодушных жителей 23.07.2021, 10:500 «Хайпожоры»: Суверенный рунет и страсти по воде 23.07.2021, 10:401 Память защитников города почтили в Пскове 23 июля 23.07.2021, 10:240 Из-за неосторожности в пушкиногорской деревне сгорел дом
23.07.2021, 10:190 Осколочный перелом плеча получила пассажирка «Хендая» в Великих Луках 23.07.2021, 10:030 Новоржевец попался на краже спиртного в магазине 23.07.2021, 09:593 Александр Братчиков поздравил псковичей с Днем города 23.07.2021, 09:440 С ходом реставрации уникального храма в Бельском Устье ознакомился Александр Котов
23.07.2021, 09:351 Псковичей приглашают послушать песни военных лет на квартирнике 23.07.2021, 09:220 В МЧС назвали причину пожара на бывшей городской свалке под Псковом 23.07.2021, 09:182 Стало известно о планах по индексации пенсий работающим россиянам 23.07.2021, 09:000 Псковэнергосбыт объяснил, кто снимает показания потребителей
23.07.2021, 08:562 Более 500 военнослужащих совершили практическое десантирование в Псковской области 23.07.2021, 08:419 Псков отмечает 77-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 23.07.2021, 08:184 В России вырос спрос на кнопочные телефоны 23.07.2021, 08:010 Сельхозпроизводители Псковской области начали уборку зерновых
23.07.2021, 07:461 Темпы прививочной кампании начали выравниваться в Псковской области 23.07.2021, 07:300 Власти планируют вдвое увеличить количество ярмарок в России 23.07.2021, 07:140 Фестиваль колокольного звона пройдет в Псковской области на выходных 23.07.2021, 07:003 В Псковской области коронавирус выявили еще у 125 человек
22.07.2021, 22:105 Губернатор заинтересовался перспективами развития настольного тенниса в регионе 22.07.2021, 21:551 Псковские архивисты опубликовали постановление о запрете разводить костры на деревянных мостах 22.07.2021, 21:461 Михаил Ведерников: Псковская область сможет принять всероссийские соревнования в августе 22.07.2021, 21:370 Готовность школ к новому учебному году проверили в Пскове
22.07.2021, 21:200 Псковская область вошла в число победителей всероссийского конкурса поддержки волонтеров 22.07.2021, 21:001 В ЦИК рассказали о порядке голосования на дому 22.07.2021, 20:324 Кинофестиваль «Западные ворота» открылся в Пскове красной дорожкой и золотыми конфетти 22.07.2021, 20:322 Минпросвещения: Второй иностранный язык в школах теперь необязателен
22.07.2021, 20:180 Возгорание на бывшей городской свалке Пскова тушат 20 пожарных 22.07.2021, 20:030 Алексей Учитель призвал снимать фильмы на Псковской земле 22.07.2021, 19:570 Росстат зафиксировал подорожание бензина в рознице на 8 копеек 22.07.2021, 19:464 Партию «Зеленых» на выборах в Госдуму представит Сергей Зверев
22.07.2021, 19:320 Светлана Немоляева призналась в любви Пскову 22.07.2021, 19:280 «Вектор» заявил об отсутствии прививок у заболевших бразильским штаммом 22.07.2021, 19:230 Более 300 учеников с золотыми медалями выпустили школы Псковской области 22.07.2021, 19:104 Псковский губернатор открыл кинофестиваль «Западные ворота»
22.07.2021, 19:070 Проблемы выдачи фитосанитарных сертификатов обсудили в Псковской области 22.07.2021, 18:470 Псковская и калининградская Общественные палаты начнут сотрудничество 22.07.2021, 18:301 ЦУР и «Экопром» договорились о сотрудничестве 22.07.2021, 18:150 Зараженные голландские растения уничтожат в Псковской области
22.07.2021, 18:130 Пять кандидатов от Псковской области подали сегодня документы для регистрации на выборы в Госдуму 22.07.2021, 18:000 Акция «Призывник» прошла в Псковской области 22.07.2021, 17:532 Коллапс ручного управления 22.07.2021, 17:450 77-ю годовщину освобождения от фашистов отмечают в Пыталово
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.