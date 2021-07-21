Экономика

Сбербанк в первом полугодии выдал бизнесу СЗФО более 361 млрд рублей

В первом полугодии 2021 года Северо-Западный банк ПАО Сбербанк выдал корпоративным клиентам более 361 млрд рублей кредитных средств. Это на 11,5 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбербанка.

Наибольшую динамику показали строительная, лесная и деревообрабатывающая отрасли – рост в 2,2 раза. Почти в два раза больше, чем в первом полугодии прошлого года, получили компании металлургической, химической промышленности, сферы здравоохранения и образования.

Более 2,8 млрд рублей в первом полугодии 2021 года банк выдал компаниям Северо-Запада по программе господдержки бизнеса ФОТ 3.0. Почти 3/4 суммы получили клиенты малого и микробизнеса, работающие в наименее восстановившихся отраслях. К ним относятся сферы общественного питания, культуры, спорта и развлечений, организации мероприятий и туризма. Ключевая задача программы - поддержка бизнеса в условиях ограничений, вызванных пандемией, и сохранение рабочих мест.

«Наряду с поддержкой наиболее пострадавших отраслей, мы финансируем компании, которые наращивают объемы бизнеса, несмотря на кризис. В первом полугодии мы заключили ряд стратегических соглашений, в том числе о финансировании производств в ESG-повестке. Ответственное ведение бизнеса становится важным изменением в философии отечественного производственного кластера, и мы рады, что ключевые компании Северо-Запада поддерживают это направление», - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Среди крупнейших партнёров территориального банка в ESG-повестке такие компании, как Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG, НОРЕБО, «Карелия Палп Холдинг», «РК-Гранд», «РВК-Архангельск», а также правительства регионов Северо-Запада.