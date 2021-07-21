Экономика

Промышленное производство в Псковской области в июне выросло на 10,5%

В июне 2021 года промышленное производство выросло в Псковской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,5%. В целом, за 6 месяцев 2021 года прирост составил 6,8% к январю - июню 2020 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Рост объемов производства к январю – июню 2020 года показали добыча полезных ископаемых – на 9,9%, обрабатывающие производства – на 5,5%, энергетический сектор, тепло и газоснабжение – на 24,8%, водоснабжение и водоотведение, утилизация отходов и ликвидация загрязнений – на 7,2%.

Производства, показавшие в этот период наибольший рост:

- производство, передача и распределение электроэнергии (в 4,4 раза),

- производство кожи и изделий из кожи (+ 41,2%),

- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+ 40,6%),

- производство химических веществ и химических продуктов (+ 36,5%).

Производства, больше других снизившие объемы за указанные месяцы:

- производство резиновых и пластмассовых изделий (-16,3%),

- производство прочих транспортных средств и оборудования (- 13,6%).