Промышленное производство в Псковской области в июне выросло на 10,5%

В июне 2021 года промышленное производство выросло в Псковской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,5%. В целом, за 6 месяцев 2021 года прирост составил 6,8% к январю - июню 2020 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.
Рост объемов производства к январю – июню 2020 года показали добыча полезных ископаемых – на 9,9%, обрабатывающие производства – на 5,5%, энергетический сектор, тепло и газоснабжение – на 24,8%, водоснабжение и водоотведение, утилизация отходов и ликвидация загрязнений – на 7,2%.
Производства, показавшие в этот период наибольший рост:
- производство, передача и распределение электроэнергии (в 4,4 раза),
- производство кожи и изделий из кожи (+ 41,2%),
- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+ 40,6%),
- производство химических веществ и химических продуктов (+ 36,5%).
Производства, больше других снизившие объемы за указанные месяцы:
- производство резиновых и пластмассовых изделий (-16,3%),
- производство прочих транспортных средств и оборудования (- 13,6%).