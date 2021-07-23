Экономика

Впервые с 2014 года ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1%

Совет директоров Банка России на заседании 23 июля принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), до 6,5% годовых. Об этом сообщается «Интерфакс» со ссылкой на ЦБ.

«По оценкам Банка России, в II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. C учетом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%», - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Большинство аналитиков ожидали повышения ключевой ставки ЦБ широким шагом в 75-100 б.п., пишет источник.

Это четвертое повышение ставки подряд и самый широкий шаг в нынешнем цикле ужесточения денежно-кредитной политики. В марте 2021 года Банк России сделал первый шаг в сторону нормализации ДКП, повысив ключевую ставку на 25 б.п. — до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. — до 5%, в июне на очередные 50 б.п. — до 5,5%.

Сразу на 100 пунктов ЦБ не поднимал ставку с декабря 2014 года.