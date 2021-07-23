Экономика

В Минсельхозе объяснили снижение производства подсолнечного масла

В первой половине сезона 2020/21 цены на подсолнечник на мировом рынке существенно выросли, что привело к увеличению экспорта этой культуры из России. Об этом со ссылкой на Минсельхоз пишет РБК.

«С учетом снижения урожая в 2020 году из-за неблагоприятных погодных условий это привело к сокращению объемов производства готовой продукции в первом полугодии 2021 года», - заявили в ведомстве. В новом сезоне урожай подсолнечника увеличится, ожидают в министерстве. Это вместе с мерами таможенно-тарифного регулирования позволит обеспечить внутренний рынок и сохранить стабильные цены.

По данным Минсельхоза, в прошлом году самообеспеченность растительным маслом составила 195,9%, за последний месяц цена на этот продукт не менялась и составила 94,2 руб. за литр. Министерство считает, что компенсация производителям части затрат позволит выполнять соглашения о стабилизации цен и сохранить рентабельность.

В ведомстве добавили, что в будущем не ожидается снижения инвестиционной активности в отрасли и уменьшения объемов производства.

По данным Росстата, в первом полугодии текущего года в России было выпущено 1,1 млн тонн рафинированного подсолнечного масла и его фракций. Это на 17% меньше, чем за тот же период 2020-го. Вместе с тем на 17% упал выпуск нерафинированного подсолнечного масла — до 2,7 млн тонн. В июне производство нерафинированного масла опустилось почти на 36% год к году, а рафинированного — на 15%.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько заметил, что к снижению производства привела нехватка сырья у переработчиков из-за уменьшения урожая подсолнечника в 2020 году. Запасы подсолнечника в хозяйствах в последние несколько месяцев были на рекордно низком уровне, в том числе из-за активного экспорта на фоне небольшого урожая, уточнил директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. По мнению опрошенных изданием участников рынка и чиновников, дефицита масла ожидать не стоит.

Подсолнечное масло входит в перечень утвержденных государством социально значимых продуктов. В декабре 2020 года подорожание некоторых из них привлекло внимание президента Владимира Путина. Для стабилизации цен правительство приняло меры, в числе которых оказалось введение экспортных пошлин на масличные. Кроме того, производители и торговые сети договорились зафиксировать цены на социально значимые продукты.