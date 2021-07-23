Экономика

Штрафы за нарушение прав потребителей предложили увеличить в России

Для торговли, авиаперевозчиков и производителей предложили увеличить размер штрафов — сделать их оборотными (зависящими от выручки), если компании нарушат права граждан, пользующихся услугами. С такой инициативой к Роспотребнадзору обратилась Международная конфедерация обществ потребителей, пишет газета «Известия».

Речь идет, к примеру, об обмане покупателей, навязывании услуг и предоставлении людям недостоверной информации. Эти нарушения сейчас грозят фирмам санкциями в размере порядка 20-50 тыс. рублей.

По мнению конфедерации, за повторное совершение указанных действий компаниям должны грозить оборотные штрафы, их размер может колебаться в зависимости от отрасли и ее прибыльности — от 1 до 5%, рассказал председатель правления КонфОП Дмитрий Янин. По его словам, инициатива обсуждалась в конце июня на консультативном совете по защите прав потребителей, возглавляет который глава Роспотребнадзора Анна Попова.