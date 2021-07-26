Белоруссия ограничила поставки продукции свиноводства из Псковской области

Белоруссия запретила поставки продукции свиноводства из Псковской, Брянской и Тамбовской областей из-за распространения в этих субъектах африканской чумы свиней. Об этом сообщает Россельхознадзор со ссылкой на письмо департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии.
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Поставки ограничены с 20 июля. Они касаются живых свиней, зоопарковых и цирковых восприимчивых видов животных, племенного материала, свинины (в том числе диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, пишет «Интерфакс». В запретный список также попали кожевенное, рогокопытное и кишечное сырье, щетина, охотничьи трофеи от восприимчивых видов животных и некоторые другие виды продукции.
Как сообщалось, 5 июля был выявлен первый очаг среди популяции диких кабанов в Псковской области. Буквально в течение нескольких дней заболевание выявили также в ЛПХ Порховского, Струго-Красненского, Псковского и Дновского районов.
На территории Псковского, Дновского, Стругокрасненского, Дедовичского, Порховского, Плюсского и Бежаницкого районов, а также города Пскова введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с эпизоотией АЧС.