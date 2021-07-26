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Экономика

Минфин разработал законопроект о госрегулировании продажи табачных изделий

26.07.2021 18:50|ПсковКомментариев: 0

Минфин разработал проект федерального закона о госрегулировании производства и оборота табачных изделий, документ опубликовали на портале regulation.gov.ru. Об этом сообщает РИА Новости. 

Он предполагает лицензирование производства, хранения и поставки табачных изделий и сырья и оптовую торговлю ими.

Отмечается, что госпошлина за лицензии «не будет являться обременительной и не создаст избыточную финансовую нагрузку на организации, осуществляющие легальную деятельность на табачном рынке».

Минфин также предложил доработать Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) учета производства и оборота алкоголя: производители и оптовые продавцы немаркированных табачных изделий должны будут передавать в эту систему сведения о продукции, а информацию о маркированных изделиях ЕГАИС будет получать автоматически.

В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2022 года, кроме ряда положений проекта. В частности, требования о документах для получения лицензий вступят в силу 1 апреля будущего года.

Теги: #алкоголь #Минфин #табак
Источник: Псковская Лента Новостей
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