Экономика

Ситуация с госдолгом Псковской области станет управляемой в ближайшую пятилетку — эксперт

Ситуация с госдолгом Псковской области станет управляемой в ближайшую пятилетку. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин.

По его мнению, наличие госдолга не является критическим или смертельно опасным, «если он управляется и обслуживается». «Вопрос не зря был поднят на уровне РФ, потому что в свое время страна увлеклась четкой, понятной структурой управления регионами напрямую, в том числе через четкую бюджетную дисциплину, и тем самым в какой-то степени создала условия, когда регионы оказались зависимыми в части принятия решений, которые должны быть исполнены с точки зрения социальных обязательств и пополнения источников для их исполнения», - констатировал Вячеслав Федюнин.

Экономика, по его словам, не всегда растет так же быстро, как могут увеличиваться социальные обязательства. В этом плане должна идти на опережение работа механизмов, которые позволяют осуществлять перетоки средств из федерального бюджета в региональный, добавил он.

«Безусловно, госдолг тяжело ложится на бюджет, но это не хроническое заболевание, которое не лечится. Его можно вылечить одним росчерком пера, но все будет происходить эволюционно, постепенно. Думаю, в ближайшую пятилетку ситуация с госдолгом будет управляемой», - спрогнозировал гость студии.

Также Вячеслав Федюнин высказал мнение, что власти не допустят банкротства Псковской области. «Для развития экономики это будет не положительным сигналом. Как бы то ни было, рейтинг инвестиционной привлекательности региона важен для инвестора, и наблюдающийся переход Псковской области из низкой в более высокую группу говорит о позитивных изменениях с точки зрения внешнего пользователя этой информации», - заключил он.