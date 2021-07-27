Экономика

Сбер представил свою первую политику в области ESG и устойчивого развития

Сбер представил политику в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Документ закрепляет основные элементы архитектуры деятельности Сбера в области ESG и устойчивого развития, включая основную цель, сферы деятельности, принципы, направления и задачи с учетом степени влияния от деятельности Сбера, а также основы системы управления устойчивым развитием и взаимодействия с заинтересованными сторонами.

В политике описали вклад Сбера в достижение релевантных целей ООН в области устойчивого развития (UN Sustainable Development Goals).

Политика готовилась с учетом ожиданий ключевых групп стейкхолдеров (инвесторов, акционеров, клиентов, сотрудников, НКО), а также мнения экспертного сообщества, рекомендаций рейтинговых агентств, норм российского законодательства и регуляторных требований. В процессе подготовки политики был организован обширный консультативный процесс с участием всех заинтересованных сторон.

Основная цель Сбера в области ESG и устойчивого развития — стать лидером системных изменений в области ESG на национальном и международном уровнях для создания экономики процветания, эффективной для общества и сохранения окружающей среды, на основе заинтересованности, сотрудничества и творчества сотрудников, клиентов, инвесторов, акционеров, партнеров и государства.

Достижение этой цели базируется на 7 принципах:

Сбер руководствуется приоритетом создания долгосрочной экономической ценности для всех заинтересованных сторон; Сбер обеспечивает в своей деятельности соблюдение прав человека, инклюзивность, многообразие, справедливое и равное отношение ко всем; Сбер бережно относится к окружающей среде; Сбер развивает практики ответственного финансирования и эффективно управляет ESG-рисками; Сбер несет ответственность за воздействие, которое он оказывает, соблюдает все применимые законодательные нормы и выполняет взятые на себя обязательства; Сбер следует этичным деловым подходам и внедряет лучшие практики корпоративного управления; Сбер совершенствует информационную открытость и прозрачность.

Политика выделяет 8 ключевых направлений деятельности Сбера в области ESG и устойчивого развития:

минимизация воздействия на окружающую среду; развитие практик управления климатическими рисками и возможностями; создание условий для эффективного труда и развития человеческого потенциала; обеспечение соблюдения и защиты прав человека, инклюзивной среды и равного доступа к продуктам и услугам; поддержка местных сообществ и содействие социальному развитию; совершенствование практик корпоративного управления, обеспечения безопасности и управления ESG-рисками, в том числе в цепочке поставок; развитие практик ответственного финансирования; содействие экономическому благополучию и процветанию для всех.

Внутри этих направлений конкретизировали 45 задач, которые Сбер будет решать в своих четырех ролях: как организация, финансово-технологическая группа, системообразующий институт российской экономики, а также участник международного рынка и глобальных инициатив.

«Осознавая свою уникальную роль и возможности, Сбер стремится стать лидером в области ESG и устойчивого развития как в финансовой отрасли, так и в стране в целом. Для этого Сбер следует принятым на глобальном уровне принципам, положениям международных и национальных стандартов, внедряет новые подходы и механизмы деятельности в данной сфере, учитывает, применяет и распространяет лучшие мировые и отраслевые практики. Наша новая Политика в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития закрепляет многолетние успехи Сбера в этой сфере и создает основу для следующего важного шага в нашем развитии — занять лидирующие позиции в области ESG на российском и международном уровнях», - рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Политика размещена на интернет-ресурсах Сбера и на сайте уполномоченного информационного агентства. Ее утверждение вносит вклад в становление комплексной системы управления ESG и устойчивым развитием и продолжает систематизацию деятельности в данной сфере вслед за Стратегией развития Сбера 2023, принятой в 2020 году.