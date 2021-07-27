Экономика

Производство яиц сократилось в Псковской области почти на 4%

Производство яиц сократилось на 3,8% в Псковской области в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

При этом производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 12%, молока – на 1,3%.

За полгода в регионе произвели 189,6 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 101,2 тысячи тонн молока, 41,7 млн штук яиц.

Прирост производства скота и птицы, молока обеспечили сельскохозяйственные организации. Удельный вес этой категории хозяйств в производстве скота и птицы составил 99,2%, молока – 81,3%.