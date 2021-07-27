Экономика

Бизнес выступил против контроля за упаковкой товаров

Предложение Минприроды регистрировать все поступающие на рынок товары в государственной системе учета (ГИС) может противоречить нормам ВТО. Такое мнение высказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в письме, направленном в ведомство, пишет газета «Известия».

Ранее Минприроды разработало законопроект, предполагавший запрет торговли товарами, сведения о которых не будут зафиксированы в ГИС. Представители министерства поясняли, что мера позволит контролировать количество упаковки на рынке и ее утилизацию.

«Оборот товаров — не объект регулирования федерального закона "Об отходах производства и потребления", а введение ограничения на оборот товаров, упаковка которых не внесена в ГИС, нарушит правила торговли ВТО и ЕАЭС», - говорится в отзыве РССП.

Основополагающая норма ВТО — отказ от количественных и других ограничений, а также взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования в торговле, пояснил один из составителей письма.

ВТО признает право стран-участниц на регулирование внутреннего рынка, заметил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «В данном случае я не вижу никаких признаков нарушения норм, которые содержатся в Генеральном соглашении по тарифам и торговле (основной правоустанавливающий документ ВТО) и иных решениях организации», - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что главный принцип, который должны соблюдать все страны-участницы ВТО, - это обеспечение равных условий для всех субъектов торговли - локальных и иностранных. Предложенная система учета требует вносить в нее данные отечественных и зарубежных производителей, напомнил эксперт.