Экономика

С банков снимут ответственность за блокировку счетов

Законопроект о платформе «Знай своего клиента», который разделит банковских клиентов-юрлиц на группы по степени риска «отмывания» денег, готовится ко второму чтению. Новая версия документа де-факто наделяет кредитные организации правом полностью опираться на оценку юрлиц и ИП со стороны ЦБ, пишут «Известия».

В соответствии с новой версией законопроекта, разрабатываемый Банком России механизм не обязателен для использования кредитными организациями: они могут продолжать применять свои комплаенс-системы, напомнил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Однако он подчеркнул, что если банки применяют платформу ЗСК в качестве источника данных, то они не будут нести ответственность в случаях, когда их оценка не совпала с данными регулятора.

«Если они (банки - ред.) опираются на информацию ЦБ и работают в соответствии с этой информацией, то у них ответственности не будет», - сообщил Анатолий Аксаков.

Также он подтвердил: если банки опираются на платформу, то они смогут использовать ее в качестве единственного источника данных.