Правительство подготовило механизм компенсации роста стоимости стройматериалов

Правительство России подготовило механизм компенсации роста цен на стройматериалы для госзаказов, он будет запущен до конца следующей недели. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
«Проблема острая, это проблема во всем мире, мировая инфляция в строительстве порядка 15%, нас это тоже коснулось. Мы подготовили постановление, и либо в этот четверг, либо в следующий мы его выпустим. Оно предусматривает механизм компенсации роста стоимости материалов для госзаказов», - сказал Хуснуллин журналистам.
Он отметил, что правительство примет все меры, чтобы максимально нивелировать рост цен в строительстве.
«Сейчас не хотелось бы, чтобы этот рост цен остановил стройку. Мы примем все меры и постараемся все эти риски нивелировать», - подчеркнул Хуснуллин.
Цены на стройматериалы в России в июне продолжили рост, увеличившись на 6,75% относительно мая, с начала года подорожание достигло 19,63%, сообщал ранее Росстат. По сравнению с июнем 2020 года цены на стройматериалы выросли на 23,9%.
Как заявлял глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, ведомство рассчитывает на прекращение активного роста цен на стройматериалы на фоне стабилизации рынка уже в этом году. Он подчеркнул, что министерство ведет активную работу в части ценообразования на строительные материалы с другими ведомствами.
Президент РФ Владимир Путин во время «прямой линии» заявлял, что правительство принимает меры для стабилизации цен на строительном рынке.