Экономика

Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые за июль

Рубль умеренно прибавляет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Американская валюта во время торгов уже опускалась до 72,94 рубля — минимума с 1 июля, сообщает РИА Новости.

Курс доллара расчетами «завтра» на 11:22 мск снижался на 18 копеек — до 72,97 рубля, евро — на 14, до 86,83 рубля.

«Естественно, что рублю помогают дорогая нефть и глобальная слабость доллара. Однако также можно говорить и о некоторых позитивных тенденциях в российской инфляции», — отметил сотрудник компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Но в пятницу не стоит ожидать значительной курсовой динамики на валютном рынке, добавил Егор Жильников из Промсвязьбанка. Возможно удорожание рубля на фоне понижения странового риска и интереса иностранных инвесторов к развивающимся рынкам, но снижение активности к концу недели может стать сдерживающим фактором, отметил он.