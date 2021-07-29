Экономика

В Пскове налоговики обсудили с руководителями рынков кассовую дисциплину

Рабочая встреча с руководителями рынков, расположенных на территории города Пскова, состоялась в Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, мероприятие прошло в рамках проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках и ярмарках при осуществлении предпринимательской деятельности.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области Сергей Голубев и начальник отдела оперативного контроля инспекции Сергей Изергин.

До участников встречи довели, что организации и индивидуальные предприниматели на рынках в обязательном порядке при расчетах должны применять контрольно-кассовую технику. Управляющим компаниям предложили при заключении договоров проверять наличие зарегистрированной в налоговом органе контрольно-кассовой техники.

Сергей Голубев отметил, что сотрудники инспекции будут проводить мероприятия по контролю за соблюдением законодательства при применении контрольно-кассовой техники на рынках. Данные мероприятия будут включать ежедневный мониторинг сотрудниками инспекции торговых площадей на рынках, а именно проверку выдачи товарных чеков покупателям, проверку легальности выданных чеков и так далее. Сергей Изергин рассказал, что за нарушение кассовой дисциплины при торговле на рынках законом предусмотрены санкции, в частности, индивидуальным предпринимателям — от 10 000 рублей.

На встрече с руководителями рынков озвучили основные проблемы, которые возникают при торговле с использованием контрольно-кассовой техники, такие как погодные условия, влияющие на работоспособность контрольно-кассовой техники, недобросовестность продавцов и так далее. Сергей Голубев предложил оказать содействие со стороны налогового органа в решении вопросов, возникающих при взаимодействии продавцов с производителями контрольно-кассовой техники.