Экономика

Псковская налоговая служба бесплатно выдает электронную подпись

УФНС России по Псковской области выдает электронную подпись юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и нотариусам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

«Для так называемого плавного перехода к оказанию этой государственной услуги как вновь зарегистрированный налогоплательщик, так и тот, кому необходимо заменить имеющийся квалифицированный сертификат электронной подписи, уже с 1 июля 2021 года могут обращаться в управление либо налоговые инспекции области. Электронная подпись выдается абсолютно бесплатно. Отмечу, на сегодняшний день КЭП получили более 1300 налогоплательщиков Псковской области», - пояснил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Александр Милянтей.

Он подчеркнул, что для органов государственной власти, местного самоуправления и бюджетных организаций удостоверяющие центры (УЦ) уже работают в органах федерального казначейства. Для финансовых организаций УЦ станет Центральный банк.

Для получения КЭП необходимо предварительно записаться на прием в налоговый орган через сервис ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Получить КЭП может только лично руководитель организации или индивидуальный предприниматель. С собой нужны паспорт, СНИЛС и сертифицированный носитель ключевой информации. Приобрести такие носители можно у дистрибьюторов производителей и специализированных интернет-магазинах. Кроме того, можно использовать уже имеющиеся носители при условии их соответствия требованиям.

Далее, на оборудованном с учетом требований о криптографии рабочем месте специалиста УЦ, предпринимателю предстоит заполнить заявление и пройти автоматическую проверку сведений. Тогда ключ будет сгенерируют и перенесут на носитель заявителя.

«Выдаваемые нами сертификаты являются легитимными, имеют срок действия 15 месяцев, работают на всех электронных площадках и могут использоваться для сдачи отчетности и ведения хозяйственной деятельности в рамках Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи"», - добавили в УФНС.