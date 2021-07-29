Экономика

Глава Счетной палаты заявил, что российская модель экономики устарела

Россия эксплуатирует старую модель экономики, которая не создает новых товаров, заявил в интервью РБК глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», - сказал он. По словам Кудрина, рост российской экономики мог бы составить более 5% при производстве востребованных в мире товаров.

Он подчеркнул, что необходимо, чтобы в России были те товары, которые вдруг захотели бы купить во всех странах - такие как iPhone.

«Мы должны что-то для мира создать. Тогда экономический рост теоретически может быть и 5%, и выше», - добавил глава Счетной палаты. Выход российских товаров на мировой рынок позволит обеспечить бесконечный спрос для российской экономики, отметил Алексей Кудрин.

«Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще экспорт для российской экономики - это бесконечная Вселенная. "Экономика спроса" ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти - это старая модель. Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен», - резюмировал он.