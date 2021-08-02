Экономика

Продажи легковых автомобилей в России упали на 10% в июле

Продажи машин в РФ в июле перешли к падению - сказался дефицит автомобилей, которым не хватает комплектующих, и улучшения этой ситуации участники рынка до конца года не ожидают. Также в отличие от прошлого лета в этом году потенциальные покупатели автомобилей смогли уехать в отпуск. Аналитики считают, что в ближайшие месяцы спрос будет сокращаться, сообщает «Коммерсантъ».

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в июле упал примерно на 10%, следует из статистики по основным игрокам сегмента (по итогам полугодия на них приходилось почти 75% всех продаж). Еще в июне продажи были в уверенном плюсе: рынок рос на 28,7%, до 157,8 тысячи штук, сообщали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Результаты по итогам июля АЕБ представит 5 августа.

Из игроков рынка официально свои продажи уже раскрыл АвтоВАЗ: в июле реализация бестселлера Lada выросла на 2,7% (с учетом Niva рост на 1%). Это значительно более скромная динамика, чем в июне, когда бренд показывал двузначный рост в процентах (на 43%). Отметим, что на продажи Lada по итогам полугодия приходилось 23% российского рынка.

При этом остальные игроки—лидеры рынка, показали отрицательные результаты продаж. На рынке они называют причинами такой динамики высокую базу июля 2020 года в сочетании с дефицитом машин. Именно в июле 2020 года рынок после пандемических ограничений резко вернулся к росту (на 6,8%), хотя еще в июне показывал падение на 23,3%. Также улучшению ситуации тогда способствовали отложенный спрос, ослабление рубля и господдержка.

Сейчас производители автомобилей продолжают испытывать проблемы из-за дефицита полупроводников и запасных частей. «Их нехватка влияет на весь рынок новых автомобилей, но в большей степени касается моделей с самым современным уровнем мультимедиасистем, технически наиболее сложных»,— сказал председатель правления дилера «Авилон» Андрей Павлович. Скорее всего, заметного улучшения ситуации можно ожидать только ближе к концу года, полагает он. При этом дефицит не позволяет дилерам продать больше автомобилей, являясь сдерживающим фактором для рынка, но параллельно он также способствует повышению интереса покупателей во всех сегментах, заключил дилер.

«Трафик продолжает падать, но за счет дефицита продавать автомобили достаточно просто. Полностью удовлетворить спрос пока не получается: автомобилей не хватает. По нашей сети есть дефицит на самые ликвидные модели Kia, Renault, Peugeot и Skoda», - сказал гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль о снижении собственных продаж в июле на 4% по сравнению с июнем.

По словам гендиректора «Автодома» Андрея Ольховского, влияет другой фактор: «Сезон отпусков меняет приоритеты клиентов и снижает контрактование, но это временная ситуация». Динамика рынка сейчас полностью в руках импортеров и в целом будет разнонаправленной, отметил он, говоря о наибольших сложностях с доступностью автомобилей Mini: «Мы предлагаем клиентам контрактование в следующем году, так как надеемся, что к этому времени часть проблем разрешится».

АЕБ ожидала замедления темпов продаж во втором полугодии: обновленный в июле годовой прогноз предполагает рост рынка на 9,8% (почти до 1,8 млн машин), тогда как по итогам шести месяцев рынок вырос на 36,9%. Если этот прогноз реализуется, авторынок может уже в 2021 году полностью отыграть влияние пандемии и достигнуть показателей 2019 года.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» отметил: если в 2020 году с июля начал реализовываться накопленный за время ограничений спрос, то в этом году уже перетягивается спрос будущих периодов. В оставшиеся месяцы 2021 года на продажи будет влиять высокая база, а также тот факт, что основное повышение цен уже пройдено и на этом фоне интерес к сиюминутной покупке снижается. По прогнозу господина Беспалова, по итогам года рынок вырастет на 5%.

Сергей Удалов из «Автостата» ожидает такой же динамики и говорит, что на рынке будет все меньше клиентов, которые хотели приобрести автомобиль, но не сделали этого. Он полагает, что более оптимистичный прогноз АЕБ, вероятно, основан на возможностях производства.