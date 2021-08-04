Экономика

С чего начинается плитка

Электроплиты от завода «Зенча-Псков» на одну или две конфорки выходят под брендом «Пскова». Работа по их изготовлению почти ручная, сборка идет на медленно едущем конвейере, вдоль которого сидят работницы. Здесь плитка приобретает законченный вид, в конце конвейера ее можно включать в розетку и начинать готовить. Перед этим проходит большая работа по изготовлению пластиковых и металлических элементов, соединению тэнов с экранами, закупке сырья. Руководители трех направлений, посвятившие заводу свою жизнь, рассказали, как рождается электроприбор — бестселлер не только в России, но и странах ближнего зарубежья.

«Криком не поможешь»

Участком литья и сборки руководит Ольга Котелова, под ее началом 50 человек. Не на всяком предприятии столько сотрудников наберется.

«На литейном изготавливают пластиковые комплектующие для электроплит. Часто в середине смены они уже выполнили дневной план, тогда литейку снимаю на сборку тэнов, - рассказывает Ольга Котелова о том, что ежедневно происходит в цехах. - Отдельно на конвейере собирают электроплитку, например, задание на сегодня было собрать 1840 и 530 штук двух модификаций. Уже знаю, что будем делать завтра, поэтому к концу смены на участке сборки должны быть все комплектующие, чтобы в семь утра рабочие на конвейере уже приступили к сборке».

Решения приходится принимать быстро. Разные участки зависят от ритмичной работы друг друга. Небольшая заминка у соседей — перекраивай дневной план, чтобы вписаться в задание на месяц.

Начальник участка говорит, что трудностей в работе не бывает, все можно решить. В подтверждение ее слов — пачка грамот и благодарностей за профессиональную работу от руководства города и области, даже от Мосгордумы.

Костяк коллектива под руководством Ольги Котеловой состоит из тех, кто на заводе давно, каждый свою работу знает. Коллектив на участке преимущественно женский.

«Начальник участка должен с людьми в контакте находиться. Не будет этого, не пойдет работа, - уверена она. - Конечно, у каждого свой характер. Надо подстраиваться. У меня нет с этим проблем, мы ладим. Они меня слышат, я их. Криком помочь ничему нельзя. Нужно понимать, помогать решать проблемы. Если что-то в семье случилось, помочь дни за свой счет взять или отпуск вне очереди попросить, материальную помощь с руководством обсудить».

За годы работы на заводе видела всякое. Устроилась в 2008 году после продуктового магазина. Работе училась с нуля на производстве. Собирала умывальники, обогреватели. Потом стала бригадиром, мастером, начальником участка. Помнит, как при прежних владельцах заводчанам полгода не платили зарплату:

«Уже новый год наступил, а мы за сентябрь не получали, - вспоминает Ольга Котелова. - А как владелец поменялся, долги раздавали прямо в этом кабинете, где теперь мое рабочее место. И грузчиком приходилось поработать. Начальство в ту пору считало, что отдельные грузчики не нужны, девчонки сами могут грузовики плиткой заполнить».

Несмотря на пережитые трудности, даже мыслей не было искать счастья где-то еще:

«У нас много тех, кто работает по двадцать лет и больше. Все пережили вместе с заводом. За столько лет он уже родной. Будем тут с Юлей работать до последнего».

«Родители забыли»

Юля — это Юлия Рудакова, начальник заготовительного участка. Женщины сидят в одном кабинете за соседними столами. Ну как «сидят», чаще обеих можно увидеть среди станков на производстве. А надо — и у станка.

«В одной лодке сидим, выплывать, так вместе. Мы первые вступаем в бой с металлом, - говорит Юлия о том, что происходит на ее участках. - Заготавливаем полуфабрикаты для электроплитки».

Еще под ее рукой сварка и участок Amada — заграничные координатно-пробивные станки, делающие детали для высоковольтного оборудования и технологически емкого SMT направления.

Рабочий, понятно, стоит у станка. А чем занимается начальник участка? Как вообще функционирует завод? Начальник участка получает от руководства план на месяц. Дальше самостоятельно разбивает его по дням. Задание на каждую смену передает бригадирам, те уже расставляет людей по местам. Вечером задание собирается, становится понятно, как справились бригады. С коллегами по горизонтали и из заводоуправления начальник участка решает вопросы с поставками сырья в нужном количестве, со своевременной передачей изделий с участка на участок. Начальники участков — важный элемент механизма всего завода. Системная работа во многом зависит от того, насколько они сработают профессионально и слаженно.

За плечами Юлии Рудаковой — гигантский опыт на нескольких разных направлениях работы предприятия. Но завод всегда был один. Здесь она оказалась в 1992 году сразу после школы. Мама и папа работали в цехах, старшая сестра в финансовом блоке. Позже сама Юлия приведет сюда мужа и расскажет о вакансии Ольге Котеловой, с которой сидит теперь в одном кабинете. И двух уже взрослых сыновей, пока были подростками, отправляла летом в цеха, чтобы понимали, что такое производство и как своим трудом зарабатывать деньги.

«По-моему, родители меня здесь забыли», - со смехом говорит она о крепкой связи своей семьи с заводом.

Мама была начальником сборочного участка. Но не надо думать, что руководящая должность отошла по наследству. Пришла Юлия на завод рабочей. Собирала паяльники, все еще хорошо помнит, как соединяла шнур с изоляционными втулками, прессовала трубу на станке, забивала колпачок. И насколько это занятие нравилось. После первого декрета вернулась в тот же цех, где собирала плойки, умывальники, плитки, конвекторы, ящики высоковольтного оборудования, летние души. Заочно училась на экономиста-бухгалтера. Благодаря этому образованию уже сама обучила коллег работе с программой 1С, куда начальники участков ежедневно вносят отчет за смену.

Поработала экономистом, технологом. В недавние времена, когда завод оказался в зоне экономической турбулентности, села в кресло заместителя генерального директора по производству. Переживания за происходящее на родном предприятии оказались такими сильными, что не выдержала. Уволилась. Хватило ровно на один месяц.

«Вернулась кладовщиком. Хоть кем, только бы на свой завод. Хорошо будет работать тогда, когда есть надежная команда. Рабочие все — люди проверенные. От управления многое зависит, - уверена Юлия Рудакова. - Уже шесть лет мы работаем как "Зенча-Псков", а с этого года у нас директор Алла Алексеевна Иванова. Она понимающий человек, она за рабочих. Никогда еще такого не было».

«Завод — вся жизнь»

За закупку материалов и комплектующих отвечает отдел снабжения. Для его начальника Регины Агафоновой завод тоже стал первым местом работы и, как она надеется, последним. Пришла в непростой для страны 1998 год с дипломом учителя географии и биологии. Села на телефон в отделе сбыта, по-современному — менеджером по продажам. Не то что интернета — компьютеров на предприятии еще не было. Ежемесячно искали покупателей через журнал «Товары и услуги». В нем рекламировались компании, которым сбытовики слали обычной почтой бумажные письма с прайс-листами: «Предлагаем обратить внимание на нашу продукцию».

В отделе сбыта Регина Агафонова дослужилась до поста начальника. Встретила мужа, работавшего на заводе водителем. Сходила в два декрета. И после второго получила предложение возглавить отдел снабжения.

Раньше искала, кому продать, а теперь — где купить.

«Очень разнообразное сырье приходится искать, - описывает она суть своей работы, - так как у нас выпускается продукция из очень отличающихся сфер: электрические бытовые плитки, высоковольтное оборудование, SMT оборудование для производства электроники. Приходится искать довольно специфические комплектующие. Не каждый сразу скажет, что такое ротаметр».

Иногда предстоит провести целое расследование. Материалы и комплектующие, которые используют на «Зенча», производят по всему миру. Если турецкое, немецкое и финское сырье Регина Агафонова закупает у дилеров, то для российского надо найти завод-изготовитель. Не всегда это оказывается просто, так как поисковые системы плотно забиты рекламой перекупщиков. Тогда приходится делать первую закупку у них, чтобы взглянуть на шильдик и в сопроводительные документы.

«Для меня работа уже не тяжелая, а кто первый раз придет, будет долго разбираться, - говорит Регина Агафонова. - Надо провести тщательный анализ, выбрать качество за самую доступную цену, обязательно, чтобы оно соответствовало техническим характеристикам, заложенным в нашей спецификации».

Свою работу Регина Агафонова не просто любит, но и гордится тем фактом, что работает в реальном секторе экономики. Не «купи-продай», а конкретная продукция, нужная людям и произведенная в Пскове, где заводов осталось не слишком много.

«Она простая и доступная, а качества хорошего, - делится она своими мыслями о том, почему плита "Пскова" остается хитом у потребителей на протяжении десятилетий. - Берут на дачи, в студенческие общежития, на стройплощадки. Плитка российского производства, люди на это обращают внимание».

Профессиональная радость снабженца: найти самое лучшее, привезти вовремя и соответствующего качества. В свое дело Регина Агафонова вкладывает все силы. Говорит, что ни капли не жалеет о выборе пути, сделанном сразу после института.

«Счастье для человека поработать на одном предприятии всю жизнь, - считает она. - А вся моя жизнь — это завод».

Каждая их трех героинь считает, что производство начинается именно с их работы. И каждая из них права.

Валентина Семенова