Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Домоуправления должны «Псковэнергосбыту» более 70 млн рублей
волонтеры победы чтобы помнили
Ресторанный физик
Миллион для доктора
с чего начинается плитка
За отмену пенсионной реформы
памятка - собираем ребенка в школу
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё Экономика 04.08.2021 16:370 Цены борщат 06.08.2021 10:421 С чего начинается плитка 06.08.2021 08:000 Минэкономразвития заявило о низкой закредитованности россиян 05.08.2021 22:190 Предприниматели смогут узнать о риске блокировки счета в личных кабинетах налогоплательщика 05.08.2021 18:260 Зарплата в Псковской области увеличилась на 1% 05.08.2021 17:453 Картофель в Псковской области подорожал почти на 100% за полгода
 
 
 
Самое популярное 03.08.2021 18:3920 «Мама Рома» вышла боком 03.08.2021 10:2513 Катера раздора 05.08.2021 11:330 В ДТП с автобусом в Пскове пострадала кондуктор 03.08.2021 13:165 В администрации Великих Лук прокомментировали информацию об отстранении воспитателей от работы 04.08.2021 14:1210 Совсем уже кикнулись
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

С чего начинается плитка

06.08.2021 10:42|ПсковКомментариев: 1

Электроплиты от завода «Зенча-Псков» на одну или две конфорки выходят под брендом «Пскова». Работа по их изготовлению почти ручная, сборка идет на медленно едущем конвейере, вдоль которого сидят работницы. Здесь плитка приобретает законченный вид, в конце конвейера ее можно включать в розетку и начинать готовить. Перед этим проходит большая работа по изготовлению пластиковых и металлических элементов, соединению тэнов с экранами, закупке сырья. Руководители трех направлений, посвятившие заводу свою жизнь, рассказали, как рождается электроприбор — бестселлер не только в России, но и странах ближнего зарубежья.

 

«Криком не поможешь»

Участком литья и сборки руководит Ольга Котелова, под ее началом 50 человек. Не на всяком предприятии столько сотрудников наберется.

«На литейном изготавливают пластиковые комплектующие для электроплит. Часто в середине смены они уже выполнили дневной план, тогда литейку снимаю на сборку тэнов, - рассказывает Ольга Котелова о том, что ежедневно происходит в цехах. - Отдельно на конвейере собирают электроплитку, например, задание на сегодня было собрать 1840 и 530 штук двух модификаций. Уже знаю, что будем делать завтра, поэтому к концу смены на участке сборки должны быть все комплектующие, чтобы в семь утра рабочие на конвейере уже приступили к сборке».

Решения приходится принимать быстро. Разные участки зависят от ритмичной работы друг друга. Небольшая заминка у соседей — перекраивай дневной план, чтобы вписаться в задание на месяц.

Начальник участка говорит, что трудностей в работе не бывает, все можно решить. В подтверждение ее слов — пачка грамот и благодарностей за профессиональную работу от руководства города и области, даже от Мосгордумы.

Костяк коллектива под руководством Ольги Котеловой состоит из тех, кто на заводе давно, каждый свою работу знает. Коллектив на участке преимущественно женский.

«Начальник участка должен с людьми в контакте находиться. Не будет этого, не пойдет работа, - уверена она. - Конечно, у каждого свой характер. Надо подстраиваться. У меня нет с этим проблем, мы ладим. Они меня слышат, я их. Криком помочь ничему нельзя. Нужно понимать, помогать решать проблемы. Если что-то в семье случилось, помочь дни за свой счет взять или отпуск вне очереди попросить, материальную помощь с руководством обсудить».

За годы работы на заводе видела всякое. Устроилась в 2008 году после продуктового магазина. Работе училась с нуля на производстве. Собирала умывальники, обогреватели. Потом стала бригадиром, мастером, начальником участка. Помнит, как при прежних владельцах заводчанам полгода не платили зарплату:

«Уже новый год наступил, а мы за сентябрь не получали, - вспоминает Ольга Котелова. - А как владелец поменялся, долги раздавали прямо в этом кабинете, где теперь мое рабочее место. И грузчиком приходилось поработать. Начальство в ту пору считало, что отдельные грузчики не нужны, девчонки сами могут грузовики плиткой заполнить».

Несмотря на пережитые трудности, даже мыслей не было искать счастья где-то еще:

«У нас много тех, кто работает по двадцать лет и больше. Все пережили вместе с заводом. За столько лет он уже родной. Будем тут с Юлей работать до последнего».

«Родители забыли»

Юля — это Юлия Рудакова, начальник заготовительного участка. Женщины сидят в одном кабинете за соседними столами. Ну как «сидят», чаще обеих можно увидеть среди станков на производстве. А надо — и у станка.

«В одной лодке сидим, выплывать, так вместе. Мы первые вступаем в бой с металлом, - говорит Юлия о том, что происходит на ее участках. - Заготавливаем полуфабрикаты для электроплитки».

Еще под ее рукой сварка и участок Amada — заграничные координатно-пробивные станки, делающие детали для высоковольтного оборудования и технологически емкого SMT направления.

Рабочий, понятно, стоит у станка. А чем занимается начальник участка? Как вообще функционирует завод? Начальник участка получает от руководства план на месяц. Дальше самостоятельно разбивает его по дням. Задание на каждую смену передает бригадирам, те уже расставляет людей по местам. Вечером задание собирается, становится понятно, как справились бригады. С коллегами по горизонтали и из заводоуправления начальник участка решает вопросы с поставками сырья в нужном количестве, со своевременной передачей изделий с участка на участок. Начальники участков — важный элемент механизма всего завода. Системная работа во многом зависит от того, насколько они сработают профессионально и слаженно.

За плечами Юлии Рудаковой — гигантский опыт на нескольких разных направлениях работы предприятия. Но завод всегда был один. Здесь она оказалась в 1992 году сразу после школы. Мама и папа работали в цехах, старшая сестра в финансовом блоке. Позже сама Юлия приведет сюда мужа и расскажет о вакансии Ольге Котеловой, с которой сидит теперь в одном кабинете. И двух уже взрослых сыновей, пока были подростками, отправляла летом в цеха, чтобы понимали, что такое производство и как своим трудом зарабатывать деньги.

«По-моему, родители меня здесь забыли», - со смехом говорит она о крепкой связи своей семьи с заводом.

Мама была начальником сборочного участка. Но не надо думать, что руководящая должность отошла по наследству. Пришла Юлия на завод рабочей. Собирала паяльники, все еще хорошо помнит, как соединяла шнур с изоляционными втулками, прессовала трубу на станке, забивала колпачок. И насколько это занятие нравилось. После первого декрета вернулась в тот же цех, где собирала плойки, умывальники, плитки, конвекторы, ящики высоковольтного оборудования, летние души. Заочно училась на экономиста-бухгалтера. Благодаря этому образованию уже сама обучила коллег работе с программой 1С, куда начальники участков ежедневно вносят отчет за смену.

Поработала экономистом, технологом. В недавние времена, когда завод оказался в зоне экономической турбулентности, села в кресло заместителя генерального директора по производству. Переживания за происходящее на родном предприятии оказались такими сильными, что не выдержала. Уволилась. Хватило ровно на один месяц.

«Вернулась кладовщиком. Хоть кем, только бы на свой завод. Хорошо будет работать тогда, когда есть надежная команда. Рабочие все — люди проверенные. От управления многое зависит, - уверена Юлия Рудакова. - Уже шесть лет мы работаем как "Зенча-Псков", а с этого года у нас директор Алла Алексеевна Иванова. Она понимающий человек, она за рабочих. Никогда еще такого не было».

«Завод — вся жизнь»

За закупку материалов и комплектующих отвечает отдел снабжения. Для его начальника Регины Агафоновой завод тоже стал первым местом работы и, как она надеется, последним. Пришла в непростой для страны 1998 год с дипломом учителя географии и биологии. Села на телефон в отделе сбыта, по-современному — менеджером по продажам. Не то что интернета — компьютеров на предприятии еще не было. Ежемесячно искали покупателей через журнал «Товары и услуги». В нем рекламировались компании, которым сбытовики слали обычной почтой бумажные письма с прайс-листами: «Предлагаем обратить внимание на нашу продукцию».

В отделе сбыта Регина Агафонова дослужилась до поста начальника. Встретила мужа, работавшего на заводе водителем. Сходила в два декрета. И после второго получила предложение возглавить отдел снабжения.

Раньше искала, кому продать, а теперь — где купить.

«Очень разнообразное сырье приходится искать, - описывает она суть своей работы, - так как у нас выпускается продукция из очень отличающихся сфер: электрические бытовые плитки, высоковольтное оборудование, SMT оборудование для производства электроники. Приходится искать довольно специфические комплектующие. Не каждый сразу скажет, что такое ротаметр».

Иногда предстоит провести целое расследование. Материалы и комплектующие, которые используют на «Зенча», производят по всему миру. Если турецкое, немецкое и финское сырье Регина Агафонова закупает у дилеров, то для российского надо найти завод-изготовитель. Не всегда это оказывается просто, так как поисковые системы плотно забиты рекламой перекупщиков. Тогда приходится делать первую закупку у них, чтобы взглянуть на шильдик и в сопроводительные документы.

«Для меня работа уже не тяжелая, а кто первый раз придет, будет долго разбираться, - говорит Регина Агафонова. - Надо провести тщательный анализ, выбрать качество за самую доступную цену, обязательно, чтобы оно соответствовало техническим характеристикам, заложенным в нашей спецификации».

Свою работу Регина Агафонова не просто любит, но и гордится тем фактом, что работает в реальном секторе экономики. Не «купи-продай», а конкретная продукция, нужная людям и произведенная в Пскове, где заводов осталось не слишком много.

«Она простая и доступная, а качества хорошего, - делится она своими мыслями о том, почему плита "Пскова" остается хитом у потребителей на протяжении десятилетий. - Берут на дачи, в студенческие общежития, на стройплощадки. Плитка российского производства, люди на это обращают внимание».

Профессиональная радость снабженца: найти самое лучшее, привезти вовремя и соответствующего качества. В свое дело Регина Агафонова вкладывает все силы. Говорит, что ни капли не жалеет о выборе пути, сделанном сразу после института.

«Счастье для человека поработать на одном предприятии всю жизнь, - считает она. - А вся моя жизнь — это завод».

Каждая их трех героинь считает, что производство начинается именно с их работы. И каждая из них права.

Валентина Семенова

Теги: #завод
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к инициативе разрешить коллекторам взыскивать с граждан долги за услуги ЖКХ?
В опросе приняло участие 418 человек
06.08.2021, 12:130 Дновский суд вынес приговор мужчине за двойной угон 06.08.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 06.08.2021, 11:500 «Не опоздать бы жизнь украсить светом»: в Пскове открывается новая фотовыставка 06.08.2021, 11:440 «Хайпожоры»: Горячая пора в псковском «Телеграме» и пустошкинский «ютуб-вилладж»
06.08.2021, 11:411 Сотрудники Роспотребнадзора в Псковской области получили государственные награды 06.08.2021, 11:391 «Домашнее задание» задали Алексею Севастьянову жители улицы Спортивной в Пскове 06.08.2021, 11:320 В Великолукском районе ликвидировали карантинную зону по картофельной нематоде 06.08.2021, 11:270 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 589
06.08.2021, 11:230 Полиция возбудила уголовное дело по факту поджога 300 тонн сена в Пыталовском районе 06.08.2021, 11:180 Зарегистрированы кандидаты на выборы в областное Собрание по округу №13 06.08.2021, 11:040 Средний лимит по кредитным бизнес-картам Сбербанка на Северо-Западе вырос на 30% 06.08.2021, 11:000 Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 7 августа
06.08.2021, 10:540 В российской армии завершилась вакцинация от COVID-19 06.08.2021, 10:490 Бездомный ограбил подростка на берегу Мирожки в Пскове 06.08.2021, 10:421 С чего начинается плитка 06.08.2021, 10:340 Ущерб от пожаров в Псковской области с начала года превысил 11 млн рублей
06.08.2021, 10:271 В России предлагают ввести новые выплаты 06.08.2021, 10:204 Партия «Новые люди» в Псковской области выступает против принудительной вакцинации 06.08.2021, 10:071 Автомобиль скорой помощи выехал на вызов и попал в ДТП в Пскове 06.08.2021, 10:034 Финансовый кринж
06.08.2021, 09:490 Короткое замыкание стало причиной двух пожаров в Псковской области 06.08.2021, 09:470 В Великих Луках осудили новгородца за дачу взятки сотруднику колонии 06.08.2021, 09:430 Артснаряд нашли на берегу Великой вблизи псковской Родины 06.08.2021, 09:346 Детские коляски снова подожгли в одной из многоэтажек Пскова
06.08.2021, 09:300 Псковских военнослужащих предупредили об увольнении за наличие иностранного гражданства 06.08.2021, 09:230 KION покажет псковичам премьеру нового тревел-шоу «Лето – это…» 06.08.2021, 09:192 Какими будут эко-пространства в Пскове, обсудили в администрации города 06.08.2021, 09:170 Девушка украла из магазина в Пскове две бутылки виски
06.08.2021, 09:150 В Роспотребнадзоре рассказали о риске инфаркта и инсульта после COVID-19 06.08.2021, 08:550 Водитель фуры пострадал в ДТП в Псковской области 06.08.2021, 08:470 Десять кандидатов в депутаты областного Собрания зарегистрированы по округам №5 и №6 06.08.2021, 08:330 МИД Литвы предупредил Минск о санкциях
06.08.2021, 08:150 В России предложили ужесточить контроль за плесенью в продуктах 06.08.2021, 08:000 Минэкономразвития заявило о низкой закредитованности россиян 06.08.2021, 07:450 Роскомнадзор заявил о цензуре и двойных стандартах YouTube 06.08.2021, 07:298 Псковская область вышла на первое место по удельному темпу вакцинации от COVID-19
06.08.2021, 07:151 Правительство попросили не допускать продажу «веселящего газа» в интернете 06.08.2021, 07:003 Почти 300 пациентов избавились от коронавируса в Псковской области за сутки 05.08.2021, 23:327 Разметку для велодорожки наносят на Рижском проспекте в Пскове 05.08.2021, 23:2813 Шойгу предложил построить в Сибири города-миллионники и перенести столицу
05.08.2021, 23:001 Мир вступил в период реальной опасности из-за COVID-19 – ВОЗ 05.08.2021, 22:400 Марио Фернандес отказался от вызова в сборную России на ближайшие игры 05.08.2021, 22:190 Предприниматели смогут узнать о риске блокировки счета в личных кабинетах налогоплательщика 05.08.2021, 22:000 Более 13 тысяч молодых семей в России получили жилищные свидетельства в 2021 году
05.08.2021, 21:480 Руководители ТОСов рассказали Александру Котову о тренажерах в деревне, тропе здоровья и поселковом корте 05.08.2021, 21:200 Архивисты рассказали о смертельном ДТП под Псковом в 1916 году 05.08.2021, 21:083 Главный врач сменился в Великолукской межрайонной больнице 05.08.2021, 21:0010 Смертность в Псковской области в 2,5 раза превысила рождаемость
05.08.2021, 20:482 В Белоруссии усилили охрану госграницы 05.08.2021, 20:300 Более 1,5 тысяч квартир построили в Псковской области за полгода 05.08.2021, 20:111 Игоря Романова зарегистрировали кандидатом на выборы главы Новосокольнического района 05.08.2021, 20:0710 Бессмысленная и беспощадная ерунда
05.08.2021, 19:500 В псковском молодежном лагере пройдут «Умные недели» 05.08.2021, 19:345 Псковский аэропорт планируется акционировать 05.08.2021, 19:332 До конца года в Пскове планируют заменить 100 лифтов 05.08.2021, 19:285 Псковский губернатор рассказал, кто должен руководить представительством региона в Москве
05.08.2021, 19:2312 Ведерников: Проблема здравоохранения Псковской области – одна из самых серьезных в стране 05.08.2021, 19:163 Путин связал масштабы пожаров и паводков в России с изменением климата 05.08.2021, 19:121 Пелагея не потребовала компенсации за перенос концерта в честь 1000-летия Усвят 05.08.2021, 19:060 Строительство Северного обхода Пскова планируют завершить в 2022 году
05.08.2021, 19:030 Назначен новый прокурор Стругокрасненского района 05.08.2021, 19:004 Порядка 270 млн рублей направят на систему умягчения воды в Пскове 05.08.2021, 18:560 В Великих Луках пропала девушка в платье с Микки Маусом 05.08.2021, 18:492 Более 60% педагогов и медиков в Псковской области привились от коронавируса
05.08.2021, 18:410 Юлия Пересильд поделилась фотографиями из «новой жизни» 05.08.2021, 18:400 Скейт-парки появятся в Пскове и Великих Луках 05.08.2021, 18:370 «Лада» и «Хендай» столкнулись в Пыталово 05.08.2021, 18:369 Губернатор назвал главную проблему развития туризма в Псковской области
05.08.2021, 18:342 Библиотекари рассказали о предпочтениях псковичей в чтении летом 05.08.2021, 18:300 Ведерников о кандидате на пост политического вице-губернатора: Жив-здоров, скоро будет 05.08.2021, 18:260 Зарплата в Псковской области увеличилась на 1% 05.08.2021, 18:222 Реконструкцию бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове завершат в 2022 году
05.08.2021, 18:200 Стоимость отдыха в Турции для псковичей выросла почти на 80% 05.08.2021, 18:190 Ущерб от АЧС в Псковской области может составить 500 млн рублей 05.08.2021, 18:000 Касса Псковского театра драмы в августе будет работать ежедневно 05.08.2021, 17:453 Картофель в Псковской области подорожал почти на 100% за полгода
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.