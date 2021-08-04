Экономика

В России могут ввести налог на мясо

Специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков допустил появление в России налога на мясо в ближайшие 15-20 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению чиновника, из-за глобального потепления в сочетании с революционным энергопереходом власти начнут пересматривать политику по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Одной из отраслей, в которой могут появиться ограничения, станет сельское хозяйство.

«Через несколько лет мы будем громко возмущаться, а потом нам придется принять налог на мясо <...> у нас не будет другого выхода», — констатировал Песков во время интенсива «Архипелаг 2121».

Он отметил, что это приведет к серьезному изменению отношения людей к животноводству.

Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил о зарождающейся революции в энергетике, которая приведет к глобальной перегруппировке стран.