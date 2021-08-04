Экономика

СберБанк предложил рекордно низкие ставки по рефинансированию

У клиентов СберБанка появилась возможность оформить потребительский кредит на рефинансирование по рекордно низкой ставке — от 8,9%. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, акция действует со 2 августа по 30 сентября 2021 года.

Рефинансирование со ставкой 8,9% доступно по кредитам на срок до года и сумму от 1 млн рублей.

Ставка также снизилась и для кредитов до 1 млн рублей, нижняя граница ставки в таком случае составит 10,9%.

«Данная акция открывает новые возможности для наших действующих и наших новых клиентов. Удобный процесс в "Сбербанк-онлайн", без очередей и справок, и теперь еще выгоднее ставки – все это позволит нашим клиентам за считанные минуты снизить платежи по своим кредитам. Я уверен, что данная акция будет пользоваться большой популярностью», - отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Оценить возможности для взятия кредита, а также определить сумму, которую с высокой вероятностью одобрит банк, каждый клиент может с помощью сервиса «Кредитный потенциал».

Сервис детально проанализирует всю имеющуюся у банка информацию о доходах и кредитных обязательствах клиента, включая лимиты по кредитным картам и договорам поручительства, и, после расчета кредитного потенциала, сформирует клиенту персональные предложения по всем доступным ему кредитным продуктам. В настоящее время сервисом уже пользуются ежемесячно порядка 5 млн человек.