Экономика

Картофель в Псковской области подорожал почти на 100% за полгода

Картофель в Псковской области подорожал почти на 100% за полгода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

«Среди продовольственных товаров более всего с начала года подорожали куры охлажденные и мороженые – на 17,3%, майонез – на 14,9%, печень говяжья – на 14%, икра лососевых рыб, отечественная – на 12,9%, кальмары мороженые – на 12,3%, свинина бескостная – на 12%, мясо индейки – на 10,7%. Плодоовощная продукция подорожала – на 15,9%, из нее: свекла столовая – в 2,9 раза, капуста белокочанная свежая – в 2,3 раза, картофель – на 99,1%, морковь – на 95,6%, виноград – на 42,2%, лук репчатый – на 37,5%, лимоны – на 15,4%», - говорится в сообщении.

Потребительские цены на товары и услуги в июне 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года выросли на 3,3%, в том числе на продовольственные товары – на 4%, на непродовольственные товары – на 3,5%, на услуги – на 1,5%.

Наибольшее снижение цен за период с начала года наблюдалось на фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 4,9%, жирный творог – на 4,4%, пшено – на 3,8%, натуральные шоколадные конфеты и с добавками – на 3,5%, сырокопченую колбасу – на 3,3%. Из плодоовощной продукции значительно подешевели апельсины – на 24,6%, свежие огурцы – на 10,7%, свежие грибы – на 8,1%.

Из непродовольственных товаров больше других подорожали строительные материалы – на 16,9% (из них: плиты древесностружечные – на 79,4%, доски обрезные – на 32,6%, металлочерепица – на 27,2%, еврошифер – на 22,3%, рубероид – на 15,5%, масляные краски, отечественные эмали – на 13,1%), велосипеды и мотоциклы – на 15,5%, товары для садоводства – на 9%, спички – на 8,9%, мебель – на 6,2%, медикаменты, кроме жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов – на 5,7%, постельное белье – на 5,6%.

Наибольшее снижение цен отмечено на шелковые ткани – на 3,2%, бумажно-беловые товары – на 2,9%.