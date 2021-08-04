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Завод в Пскове изготавливает металлоконструкции по техзаданию или эскизу

09.08.2021 09:17|ПсковКомментариев: 0

АО «Электротехничесий завод "Зенча – Псков"» предлагает услуги по производству и изготовлению металлических изделий и корпусных конструкций по чертежам и эскизам заказчика, в том числе, по изготовлению опытных образцов. На предприятии осуществляют изготовление металлических корпусов из: конструкционной стали, нержавеющей стали, алюминия, меди.

Основные технологические операции, применяемые при изготовлении металлических изделий:

- раскрой листового материала;

- плазменная и лазерная резка металла;

- рубка листового металла гильотиной;

- высокоточный холодный раскрой методом просечки;

- пробивка координатная;

- штамповка листового металла;

- гибка металла;

- сварка корпусных деталей;

- токарные и фрезерные работы;

- порошковая и эмалевая окраска;

- слесарная обработка готового изделия;

- сборка и упаковка изделий.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, специалисты завода обладают огромным опытом создания металлоконструкций, их навыки и возможности позволяют делать многотысячные партии товара в ограниченный срок и с постоянством высокого качества.

Преимуществами для заказчиков являются большая производственная площадь (12 000 м2), состоящий из более чем 200 единиц оборудования производственный парк, готовность работать как с чертежами, так и с простыми эскизами.

При необходимости на предприятии подготавливают необходимую техническую документацию. На предприятии работает собственный конструкторский отдел, состоящий из профессионалов с большим опытом работы в. которые в срок до двух дней разработают по чертежам и ТЗ заказчика техническую и технологическую документацию.

Благодаря слаженной работе специалистов и использованию высокоточной техники, завод заявляет о готовности исполнить заказ любой сложности через пять-десять дней.

Заявки на расчет принимаются по эл. адресу: tovar@zencha.ru.
Тел. для связи: 8 (8112) 26-06-50.

«Зенча-Псков» применяет гибкую ценовую политику, индивидуально рассчитывая стоимость заказа для каждого клиента, а в случае положительного прошлого опыта сотрудничества готов предложить ощутимую скидку.

«Команда профессионалов завода готова из листового металла толщиной до 5 мм сделать почти всё. Отправьте свой запрос на изготовление прямо сейчас, и наши менеджеры уже сегодня пришлют вам готовый расчет», - говорят на предприятии.

Конструкции, готовые к производству: электротехнические ящики навесные, корпуса для светодиодных светильников, пожарные шкафы, распределительные щиты, шкаф наружного освещения, ящик управления двигателем, комплектные распределительные устройства, щит автоматического ввода резерва, шкаф наружного освещения, осветительный щиток УОЩ, пункты распределительные ПР, РП; БУР (боксы учетно-распределительные), шкаф электромонтажный ШЭМ, силовые ящики ЯВЗ, шкаф управления дымоудаления, щит управления котлом, шкаф управления прессом, шкаф управления отоплением, осветительный щиток с вводным автоматом (ОЩВГ), щит распределительный этажный ЩРЭ, шкаф сборный унифицированный ШСУ, распределительные устройства низкого напряжения РУНН, шкаф этажный ШЭ, шкаф управления оперативный ШУОТ, Щит ЩКМ, щит распределительный навесной (ЩРН), щит автоматика ЩА, щит учета электроэнергии (ЩЭУ), вводно-распределительный щит ВРЩ, ящики силовые ЯРП, главный распределительный щит для жилых домов ГРЩД, главный щит ввода-учета (ГЩВУ), киоск нижнего напряжения, кабельные киоски КЛ, КР, КРС; щит герметичный ОЩН, осветительный щиток с вводным автоматом (ОЩВ), щит ввода учета ЩВУ, щит УОЩВ, щит с монтажной панелью ЩМП, шкаф управления насосами ШУН, шкаф управления задвижкой ШУЗ, щит вытяжной для системы вентиляции ЩВ, щит квартирный (ЩК), щит силовой ЩС, щит распределительный учетный (ЩРУ), щит распределительный встраиваемый (ЩРВ), встраиваемый учетно-распределительный щит (ЩРУВ), вводно — распределительное устройство ВРУ, щит учетно-распределительный навесной ЩУРН, шкаф распределительный низкого напряжения ШРНН, щит управления питанием (ЩУП), щиты этажные ЩЭ, щит управления вентиляцией ШУВ, силовой распределительный шкаф ШРС, шкаф управления электродвигателем, сварной металлический корпус, корпус шкафа металлический навесной с монтажной платой, корпус электрического щита с монтажной платой, шкаф железный под инструменты, металлический моноблочный и сборный шкаф, щиты из нержавеющей стали, навесные электротехнические шкафы, отдельные электротехнические шкафы, линейные электротехнические шкафы, щит сварной навесной, напольный распределительный шкаф, напольный телекоммуникационный шкаф.

Теги: #производство #завод
Источник: Псковская Лента Новостей
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