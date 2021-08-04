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Экономика

Финансист раскрыл секрет выгодной покупки валюты

08.08.2021 12:35|ПсковКомментариев: 0

Выгоднее всего покупать валюту на бирже, а если доступа к бирже нет, то через банковские приложения, где курс на момент сделки лучше всего. Для покупки валюты через банк необходимо иметь валютный счет. Такие рекомендации дал руководитель управления разработки индексной компании «Бета финансовые технологии» Грайр Саркисян.

По его словам, для точки входа при покупке валюты необходимо обращать внимание на динамику инфляционных ожиданий — нарастают ли они для доллара по отношению к валютам развивающихся стран, — и динамику цен на нефть.

«В настоящий момент падающие цены на нефть еще не до конца отразились на валютном курсе. Хороший точкой для входа будет момент, когда рынок не до конца учел в номинальном курсе два данных фактора», — цитирует финансиста агентство «Прайм».

Теги: #валютный рынок #курсы валют
Источник: Псковская Лента Новостей
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