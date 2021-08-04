Экономика

Более 11 миллиардов рублей перечислили налоговики в бюджет Псковской области

Более 11 миллиардов рублей налоговых платежей поступило в бюджет Псковской области с начала этого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Всего с января по июль в консолидированный бюджет Российской Федерации УФНС России по Псковской области мобилизовало 14,5 миллиардов рублей налогов и сборов. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года на 2,5 миллиарда рублей. Из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета составили 3,3 миллиарда рублей.

За этот же период времени налогоплательщики, администрируемые налоговыми органами региона, пополнили консолидированный бюджет Псковской области на 11,2 миллиарда рублей, из которых 2,4 миллиарда – это доходы местных бюджетов.

Отметим, формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за прошедшие 7 месяцев на 50,9% (5,8 миллиарда рублей) обеспечено за счет поступления:

налога на доходы физических лиц, на 22,6 % (2,6 миллиарда рублей);

налога на прибыль организаций, на 13,8 % за счет налогов со специальными налоговыми режимами (1,6 миллиарда рублей);

имущественных налогов, на 12.2 % (1,4 миллиарда рублей).

Кроме того, с начала 2021 года в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области мобилизовали 9,5 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что почти на 1 миллиард рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, по итогам января - июля 2021 года налоговые органы Псковской области сохраняют положительную динамику поступлений страховых взносов, а также налогов и сборов в бюджеты всех уровней.