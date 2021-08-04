Экономика

Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродуктов из СНГ для стабилизации цен

Президент РФ Владимир Путин поручил в рамках стабилизации цен на продукты увеличить ввоз в РФ сельхозпродукции из стран СНГ, передает ТАСС. Такое поручение он дал по итогам совещания с членами правительства. Оно опубликовано в соответствующем перечне на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств-участников Содружества Независимых Государств», - говорится в документе.

Ответственным за исполнение этого поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Первый доклад он должен представить до 1 сентября, а в дальнейшем отчитываться один раз в квартал.

Президент также дал поручение Федеральной антимонопольной службе проводить мониторинг ценообразования на продукты, реализуемые через торговые сети.

«ФАС России обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети», - говорится в перечне поручений.