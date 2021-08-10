Экономика

Александр Козловский предложил предпринимателям пользоваться юридическим чат-ботом

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский предложил предпринимателям пользоваться чат-ботом для получения юридической помощи. Об этом парламентарий сообщил в телеграм.

«Дорогие земляки! Сегодня малое предпринимательство как никогда нуждается в поддержке. И не только в виде субсидий, льгот, но и в правовой помощи», - обратился он к псковским предпринимателям.

По его словам, консультации помогут избежать ошибок в определении порядка регистрации ИП, получения статуса самозанятого, а также в вопросах налогообложения.

«Наша команда разработала чат-бот, с помощью которого можно получить ответы на интересующие предпринимателей вопросы. Обратитесь к чат-боту и получите бесплатную помощь от специалистов!» - сказал Александр Козловский.