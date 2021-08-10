Экономика

Псковская область заняла второе место по валовому сбору зерна в СЗФО

Сельхозтоваропроизводители Псковской области занимают второе место по валовому сбору зерна в Северо-Западном федеральном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по сельскому хозяйству со ссылкой на оперативную отчетность Минсельхоза России.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт регионального комитета

По состоянию на 9 августа сельскохозяйственные товаропроизводители Псковской области обмолотили 38,9% площадей, занятых зерновыми культурами, намолотили 76,6 тысячи тонн зерна. Первое место по валовому сбору зерна в Северо-Западном федеральном округе занимает Калининградская область — намолочено 165,3 тысячи тонн, в Ленинградской области — 45,7 тысячи тонн, в Вологодской области — 41,4 тысячи тонн.

Наибольшее количество зерна намолотили в Пыталовском (21,1 тысячи тонн), Псковском (12,3 тысячи тонн), Островском (9,5 тысячи тонн) и Палкинском (9,4 тысячи тонн) районах.

Лучшие хозяйства области: ООО «Тригорское» — руководитель Игорь Муратов, ООО «Идаванг» — руководитель Татьяна Шарыгина, ООО «ПсковАгроИнвест» — руководитель Ирина Толмачева, ООО «Веть» — руководитель Александр Трофимов.