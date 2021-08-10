Экономика

Выбираем огнетушитель

Угроза возникновения пожара является самой опасной проблемой во всех сферах жизни человека - на производстве, в бизнесе или в быту. Последствия такого бедствия, как правило, всегда тяжелые, а иногда и трагические. Ведь в этом случае уничтожаются здания, материальные ценности, а нередко гибнут и люди. Поэтому вопрос обеспечения противопожарной безопасности всегда стоит на первом месте. Для этого разработаны сложные системы, в которые входят различные извещатели и средства пожаротушения, в числе которых состоят и огнетушители.

Какие они бывают

Огнетушитель - это устройство для тушения в автоматическом или ручном режиме возникшего очага возгорания. Торговый дом «Новмет» предлагает самые разнообразные варианты таких изделий, которые имеют различия по своему назначению:

автомобильные;

бытовые;

шахтные;

с морским регистром;

автономные и самосрабатывающие.

Обратившись в компанию ТД «Новмет», можно получить квалифицированную консультацию и приобрести необходимый огнетушитель.

Изделия различаются и по виду подаваемого вещества:

- порошковые, ОП - заряжены огнетушащим порошком, который распространяется давлением газа. Универсальное устройство для тушения локальных возгораний с расстояния до двух метров, часто используется в автомобилях;

- воздушно-пенные, ОВП – образуют пену высокой плотности, вытесняемую сжатым воздухом. Подразделяются на зимние и летние. Основное назначение - это тушение горящего топлива и расплавленных материалов. Подходят для использования на заправках и складах ГСМ;

- воздушно-эмульсионные, ОВЭ – универсальные огнетушители для тушения твердых и жидких горючих материалов. Позволяют тушить объекты под напряжением до 1000 вольт без их отключения от сети. Область применения самая широкая – квартиры, загородные дома, рабочие помещения, общественный и хозяйственный транспорт, ЖД и метро;

- углекислотные, ОУ – идеально подходят для тушения различных электроустановок под напряжением, вплоть до 10 тысяч вольт;

- хладоновые – применяются на предприятиях с повышенными требованиями пожарной безопасности.

Компания «Новмет» также предлагает широкий ассортимент различного противопожарного оборудования и инвентаря, в том числе пожарные рукава и стволы.

При необходимости приобретения различных огнетушителей и другого противопожарного оборудования стоит обратиться в организацию, специализирующуюся в этой сфере.