Экономика

Морковь и апельсины больше всего подорожали в Псковской области

Морковь и апельсины больше всего подорожали в Псковской области за июль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

«Из продовольственных товаров более всего за месяц выросли цены на морковь – на 9%, апельсины – на 7,1%, консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 7%, консервы мясные для детского питания – на 6%, колбасу вареную, виноград – на 5,1%, соль поваренную пищевую – на 4,3%, капусту свежую белокочанную – на 4,2%, сыры плавленые – на 4%, майонез – на 3,9%, зефир, пастилу – на 3,8%», - говорится в сообщении.

Одновременно на ряд продовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Наиболее подешевели свежие огурцы – на 22,3%, свежие помидоры – на 22,2%, репчатый лук – на 10,1%, оливковое масло – на 9,8%, куриные яйца – на 7%, свежую зелень – на 5,4%, картофель – на 5,3%, бананы – на 5,2%, маргарин – на 5,1%.

За июль 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены по Псковской области выросли на 0,5% (по сравнению с декабрем 2020 года – на 3,8%, с июлем 2020 года – на 5,5%).

Основное влияние на значение индекса потребительских цен оказал рост цен и тарифов на услуги, которые подорожали за месяц на 1,1%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,6%, на продовольственные товары - на 0,2%.