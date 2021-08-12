Экономика

Сбербанк в два раза нарастил рефинансирование потребительских кредитов других банков в СЗФО

За семь месяцев объем рефинансирования потребительских кредитов других банков в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 15 млрд рублей. В Псковской области этот показатель равен 80%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

В количественном выражении прирост СЗФО – 83%. Лидеры по приросту – Псковская, Архангельская, Новгородская области и Республика Карелия, где количество выданных кредитов по программе рефинансирования увеличилось в 2 раза.

«Популярность и востребованность программ рефинансирования растет с каждым годом. Люди стали больше доверять этому продукту, потому что выгода от грамотного перекредитования очевидна: снижается ставка и соответственно финансовая нагрузка на заемщика. Также можно продлить срок и уменьшить ежемесячную выплату. В Сбербанке услуга доступна онлайн, без очередей и справок. Удобный процесс и выгодные ставки позволяют нашим клиентам за считанные минуты получить денежные средства и снизить свои кредитные платежи», - рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Процедура рефинансирования в Сбербанке простая и понятная. Банк одобряет заем, вносит средства на счет клиента, чтобы он мог погасить предыдущие кредиты.

До конца сентября этого года потребительский кредит на рефинансирование в Сбербанке можно оформить по рекордно низкой ставке — от 8,9%. Такие условия доступны по кредитам на срок до года и сумму от 1 млн рублей.

Ставка также снизилась и для кредитов до 1 млн рублей, нижняя граница ставки в таком случае составит 10,9%.

Оценить возможности для взятия кредита, а также определить сумму, которую с высокой вероятностью одобрит банк, каждый клиент может с помощью сервиса «Кредитный потенциал».

Сервис детально проанализирует всю имеющуюся у банка информацию о доходах и кредитных обязательствах клиента, включая лимиты по кредитным картам и договорам поручительства, и, после расчета кредитного потенциала, сформирует клиенту персональные предложения по всем доступным ему кредитным продуктам. В настоящее время сервисом уже пользуются ежемесячно порядка 5 млн человек.